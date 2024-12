GLOSA: Cože? Už je to čtvrtstoletí, co mileniálové dospívali u Californication?

Od úvodního zadunění vypalovačky Around the World přes tepající rytmus Parallel Universe, všechny tři nejznámější singly Scar Tissue, Otherside a Californication, nekompromisní Get on Top, hedonickou Easily, pohodovou This Velvet Glove až po závěrečnou vyklidňující Road Trippin’. Jen těžko hledat na tomhle albu slabší místo, jedna melodie střídá druhou a výsledek působí stejně barevným dojmem jako specifický obal této desky.

Vzápětí mi došlo, že v červnu to bylo přesně pětadvacet let, co se Californication dostalo na tehdy ještě obligátní pulty hudebních obchodů. Album, kterého se po světě prodalo přes 16 milionů nosičů, ohlašoval květnový singl Scar Tissue: výrazná melancholická kytara Johna Fruscianta mne tehdy zaujala na první poslech. Náladu vynikající písně pak dokreslil videoklip, kde kapela brázdí pouštní krajinu v oprýskaném pontiacu. Ošlehaní, ofačovaní, unavení, s nalomenou kytarou. Klip výmluvně ilustroval dobu, kdy se kapela po drogových excesech dala opět dohromady v té nejsilnější sestavě, aby zahájila novou kapitolu.

Po zcela odlišném a nedobře přijatém (i když podle mne taktéž vynikajícím) psychedelickém albu One Hot Minute tu byl nový začátek, sázka na melodii a Frusciantovy geniální nápady, které tak perfektně souzní s Fleaovou baskytarou. Ze Scar Tissue se stal letní hit a brzy bylo jasné, že kalifornští divočáci konečně překročí stín, který na ně dosud vrhala deska Blood Sugar Sex Magik (1991).

Když pak Redhoti k podobně naléhavé písni Otherside natočili surrealistický klip ve stylu filmu Kabinet doktora Caligariho, měli mne i s navijákem. Po koupi alba se mi pak naplno otevřel svět melodií, které se nesly ruku v ruce s funky basou a zpěvem Anthonyho Kiedise. Těžko vybrat nejlepší píseň desky, nejvíce ji ale možná symbolizuje závěrečná hříčka Right on Time. Úvodní náraz a Kiedisovo štěkavé frázování totiž v prudkém střihu vystřídá melodický refrén, ve kterém souzní zpěvákův hlas s Frusciantovým doprovodným vokálem. Redhoti v čiré formě.

Myslím, že nebudu jediný z generace narozené v polovině 80. let, pro kterého je toto album jedním ze soundtracků k dospívání, tedy k přelomové době, která pro nás mileniály vyšla symbolicky přesně do přelomu tisíciletí.