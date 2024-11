Pavel šéfa přiveze. Prezident naskočil do klipu filharmonie ve stylu Sám doma

Osiřelý dirigent Semjon Byčkov sedí schlíple v kanapi. Pohled mu sklouzne na společnou fotografii s prezidentem Petrem Pavlem a pak na model prezidentského speciálu. To mu vnukne spásnou myšlenku. Přiloží tedy k uchu mobilní telefon a vytočí číslo: „Haló, tady Pavel,“ ozve se z druhého konce.

„Semjon letí se mnou. Nenechte si ani vy ujít Českou filharmonii v Carnegie Hall,“ zní pak prezidentovým hlasem v závěru vtipného videa, které prezident zveřejnil na sociálních sítích.

Krátký spot totiž přímo navazuje na říjnovou upoutávku České filharmonie, ve které si hudebníci sami ze sebe udělali legraci, když ji pojali ve stylu filmů Sám doma.

Zatímco v první filmu patálií Kevina McCallistera zapomněla roztržitá rodina svého syna doma a odletěla bez něj do vánoční Paříže, v tom druhém se Kevin ztratil na letišti a omylem odletěl do New Yorku.

Čeští filharmonici obě zápletky zkombinovali. Video nazvané „Nezapomeňte“ hudebníky zabírá, jak se ve chvatu se všemi nástroji prodírají letištní kontrolou. Když konečně zaslouženě usednou do letadla směr New York, trápí je (podobně jako Kevinovu matku) neodbytný pocit, že něco zapomněli...

Zapomenutým Kevinem se ve zdejší verzi stal šéfdirigent a hudební ředitel České filharmonie Semjon Byčkov. Probudí se v Rudolfinu na kanapi, sbalené kufry stojí opodál. „Nezapomeňte sledovat stream koncertu z Carnegie Hall,“ zní pointa upoutávky.

Stream na iDNES.cz Část prvního koncertu České filharmonie, během níž zazní symfonické básně Vyšehrad, Vltava a Šárka od Bedřicha Smetany, bude možno 4. prosince sledovat na iDNES.cz. Naše filharmonie spolu s Berlínskými a Vídeňskými filharmoniky patří mezi pouhé tři orchestry, které v letošním roce získaly možnost vystoupit v Carnegie Hall třikrát. Na programu se objeví instrumentální koncerty Antonína Dvořáka, které uvedou violoncellista Yo-Yo Ma, houslista Gil Shaham a pianista Daniil Trifonov. Vedle Dvořáka zazní také první polovina Smetanovy Mé vlasti, Symfonie č. 5 Gustava Mahlera a Glagolská mše Leoše Janáčka, v níž se k České filharmonii přidá také Pražský filharmonický sbor.

Prezident Petr Pavel navštíví newyorský koncert České filharmonie 5. prosince. Uskuteční se zde v rámci Českého týdne pořádaného ve slavné Carnegie Hall. Český týden je vrcholem oslav Roku české hudby, v pondělí 2. prosince jej v České národní budově zahájí koncert mladých talentů.

Na vystoupeních, která se uskuteční v koncertní síni Carnegie Hall, v České národní budově na Manhattanu i na náměstí Times Square, vystoupí Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor pod vedením hlavního sbormistra Lukáše Vasilka a Pavel Haas Quartet.

Na zmiňovaném koncertu v pátek 5. prosince převezmou Česká filharmonie a její šéfdirigent Semjon Byčkov Cenu Americké Dvořákovy společnosti za mimořádný přínos české hudbě.

„Český týden v Carnegie Hall je vzácná příležitost a mimořádný okamžik pro celou českou kulturu, který potvrzuje její pevné místo na mezinárodním poli, a pro mě jedna z nejkrásnějších podob propagace české kultury a naší země ve světě,“ uvedl Petr Pavel. Prezident do New Yorku přiletí z pracovní návštěvy Austrálie a Nového Zélandu. Českému týdnu udělil záštitu a také proto přijal roli v pokračování spotu Nezapomeňte.

Česká filharmonie se americkému publiku v Carnegie Hall představila už devatenáctkrát. Poprvé to bylo v roce 1965 s Karlem Ančerlem, naposledy v roce 2018 se Semjonem Byčkovem. Také Pražský filharmonický sbor se do Carnegie Hall vrací po šesti letech. Letos zde ale poprvé ve své devadesátileté historii vystoupí v samostatném a cappella koncertu.

Český týden v Carnegie Hall letos doplňuje také řada doprovodných programů. V České národní budově, sídle Českého centra a Generálního konzulátu České republiky v New Yorku, se uskuteční filmový festival, který nabídne americkou premiéru nového životopisného snímku Smetana, dokumenty o Jiřím Bělohlávkovi, Semjonu Byčkovovi a projektu Čhavorenge Idy Kelarové.

Do konce roku lze navštívit také fotografickou výstavu Štěpánky Stein a Vendy Mlejnské s názvem Allegro Forte: Tváře české hudby.