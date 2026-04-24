Vyprodal O2 arenu, teď však začíná opět jako nováček. Z Viktora Sheena je Buka

Sheenova nová tvorba v rámci alter ega Buky, jež by se dala označit za experimentální, se podstatně liší od té, na kterou byli jeho fanoušci zvyklí. Je tvrdší, odvázanější a rozhodně si nebere servítky. Se svou novou identitou přitom do vod tuzemského hudebního rybníčku vplul bez okázalosti a většího mediálního humbuku. Trochu tajemna v tomto případě však nemusí být na škodu.
Pro letošní hudební sezonu přislíbil účast na festivalu Majáles, kde mu bude patřit hned první Grand Opening Show. U koncertů a festivalů bývá nepsaným pravidlem, že úvodní účinkující, jež se mnohdy neřadí k nejznámějším, leckdy dokonce k začínajícím, dostávají pro své vystoupení na pódiu výrazně menší časovou dotaci (30–45 minut).
Důvodem může být chytrá strategie organizátorů, jak přilákat diváky před pódium hned v samém úvodu nabitého programu a ukojit tak zvědavost fanoušků po dosud neprobádané Bukově tvorbě. Redakce iDNES.cz oslovila se žádostí o doplňující informace produkci festivalu, která však na dotazy neodpověděla.
Přestože se v případě Viktora Sheena jedná o jednoho z nejposlouchanějších umělců české hudební scény, který v minulosti několikrát až po střechu naplnit pražskou O2 arenu, bude tak jako Buka jednotlivé zastávky akce napříč republikou zahajovat jako začínající umělec. Postará se tak o žhavé antré nejen pro návštěvníky, ale i pro své kolegy z řad rapové scény jako jsou PTK, Calin, Stein27, Cashanova Bulhar nebo Dorian.
Název jeho nejnovějšího alba Já, mé druhé já a Kristýna i jeho cover odkazuje na komedii s Jimem Carreym z roku 2000 Já, mé druhé já a Irena, kde se Sheen (vlastním jménem Viktor Dundych), stejně jako hlavní postava filmu – dobrotivý a submisivní policista Charlie, mění vlivem potlačovaného stresu na neurvalého až agresivního Hanka.
Novinka vydaná 12. listopadu loňského roku pod hlavičkou Warner Music sklidila okamžité ovace nejen u veřejnosti, ale i u odborné poroty. Buka si se svým neortodoxním počinem vysloužil nejen milionové záznamy do tabulek streamování, ale také nominaci na hudební Ceny Anděl v žánrové kategorii Rap.
Na Bukovo Grand Opening vystoupení se v rámci Majálesu mohou návštěvníci těšit poprvé v sobotu 25. dubna v Hradci Králové.