Vyprodal O2 arenu, teď však začíná opět jako nováček. Z Viktora Sheena je Buka

Bez velkých fanfár a marketingu. Raper Viktor Sheen se po loňské transformaci do alter ega Buka postupně přesouvá na koncertní pódia. Do teď tomu bylo spíše sporadicky. Jeho fanoušci budou mít brzy jednu z prvních příležitostí zažít Buku naživo. Přestože Sheen dlouhodobě patří k nejposlouchanějším domácím interpretům, trochu neobvykle svým úvodní vystoupením otevře letošní ročník festivalu Majáles.

Raper Viktor Sheen | foto: archiv umělce

Sheenova nová tvorba v rámci alter ega Buky, jež by se dala označit za experimentální, se podstatně liší od té, na kterou byli jeho fanoušci zvyklí. Je tvrdší, odvázanější a rozhodně si nebere servítky. Se svou novou identitou přitom do vod tuzemského hudebního rybníčku vplul bez okázalosti a většího mediálního humbuku. Trochu tajemna v tomto případě však nemusí být na škodu.

Pro letošní hudební sezonu přislíbil účast na festivalu Majáles, kde mu bude patřit hned první Grand Opening Show. U koncertů a festivalů bývá nepsaným pravidlem, že úvodní účinkující, jež se mnohdy neřadí k nejznámějším, leckdy dokonce k začínajícím, dostávají pro své vystoupení na pódiu výrazně menší časovou dotaci (30–45 minut).

Důvodem může být chytrá strategie organizátorů, jak přilákat diváky před pódium hned v samém úvodu nabitého programu a ukojit tak zvědavost fanoušků po dosud neprobádané Bukově tvorbě. Redakce iDNES.cz oslovila se žádostí o doplňující informace produkci festivalu, která však na dotazy neodpověděla.

Nejstreamovanějším umělcem Spotify se letos stal Bad Bunny, v Česku kraluje Calin

Přestože se v případě Viktora Sheena jedná o jednoho z nejposlouchanějších umělců české hudební scény, který v minulosti několikrát až po střechu naplnit pražskou O2 arenu, bude tak jako Buka jednotlivé zastávky akce napříč republikou zahajovat jako začínající umělec. Postará se tak o žhavé antré nejen pro návštěvníky, ale i pro své kolegy z řad rapové scény jako jsou PTK, Calin, Stein27, Cashanova Bulhar nebo Dorian.

Název jeho nejnovějšího alba Já, mé druhé já a Kristýna i jeho cover odkazuje na komedii s Jimem Carreym z roku 2000 Já, mé druhé já a Irena, kde se Sheen (vlastním jménem Viktor Dundych), stejně jako hlavní postava filmu – dobrotivý a submisivní policista Charlie, mění vlivem potlačovaného stresu na neurvalého až agresivního Hanka.

Novinka vydaná 12. listopadu loňského roku pod hlavičkou Warner Music sklidila okamžité ovace nejen u veřejnosti, ale i u odborné poroty. Buka si se svým neortodoxním počinem vysloužil nejen milionové záznamy do tabulek streamování, ale také nominaci na hudební Ceny Anděl v žánrové kategorii Rap.

Na Bukovo Grand Opening vystoupení se v rámci Majálesu mohou návštěvníci těšit poprvé v sobotu 25. dubna v Hradci Králové.

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Tom Cruise s pivním mozolem a řídkou přehazovačkou. První záběry z filmu Digger

Tom Cruise a Alejandro G. I&#241;árritu představili očekávaný film Digger na...

Takhle Tom Cruise ještě v žádném svém filmu nevypadal. Kvůli postavě Diggera Rockwella nasadil prošedlou přehazovačku i pivní mozol. Satirická černá komedie Digger líčí příběh ropného barona, který...

Honzíku, tobě bych dal i svou dceru, řekl jsem mu. Smyczek vzpomíná na Potměšila

Veronika Jeníková a Jan Potměšil ve filmu Bony a klid (1988)

Režisér Karel Smyczek obsadil Jana Potměšila do syrového a dodnes působivého filmu Proč? o řádění fotbalových fanoušků a i do seriálu Třetí patro z prostředí učňovské mládeže. Při osobní vzpomínce na...

Zemřel Patrick Muldoon. Hrál v Melrose Place, Tak jde čas i Hvězdné pěchotě

Patrick Muldoon v seriálu Melrose Place

Ve věku 57 let zemřel americký herec Patrick Muldoon, který se proslavil v seriálech Tak jde čas, Melrose Place nebo akčním filmu Hvězdná pěchota. Podle serveru Deadline zemřel herec v neděli ráno...

RECENZE: Kéž by jen tančil a zpíval. Portrét Michaela Jacksona dělali líní řemeslníci

55 % Premium
Jaafar Jackson ve filmu Michael

Muzika a choreografie na jedničku, zato obsah absolutně bez překvapení. Takový je Michael, životopisný film o králi popu Michaelu Jacksonovi, který dokonale zapadá do kategorie děl přezdívané „umím...

24. dubna 2026

Izrael ven z Eurovize! volají Roger Waters, Macklemore, Peter Gabriel a tisíc dalších

Vítěz 69. ročníku Eurovision Song Contest 2025 v Basileji JJ, vlastním jménem...

Část hudebního světa se bouří proti účasti Izraele na letošním ročníku Eurovision Song Contest. V otevřeném dopisu, který čítá přes 1 111 podpisů, vyzývají fanoušky k bojkotu soutěže. Situaci...

24. dubna 2026  12:39

Jiskra a sud prachu. Foo Fighters vydali první desku s novým bubeníkem

Kapela Foo Fighters

Americká rocková kapela Foo Fighters, vedená frontmanem Davem Grohlem, vydala v pátek 24. dubna nové album Your Favorite Toy. Jde o první nahrávku s novým bubeníkem Ilanem Rubinem, který nahradil...

24. dubna 2026  10:30

Syrové. Audioknihou roku je zpracování telefonátů Ukrajinců po napadení Ruskem

Obal audioknihy Hovory

Nejlepší Audioknihou roku 2025 se staly Hovory – strhující, působivé a mrazivé audiozpracování autentických telefonátů ukrajinských občanů po napadení Ukrajiny ruskou armádou. O vítězi rozhodovaly...

24. dubna 2026  9:19

RECENZE: Floutek, plačka, tajtrdlík? Pozoruhodná proměna Leoše Mareše

65 % Premium
Leoš Mareš na Koncertě pro Patrika (19. ledna 2026, O2 arena, Praha).

Třídílný dokument Leoš, který po třech letech natáčení od pátku nasadí streamovací služba Oneplay, nesporně vzbudí zájem i vášně. Podle průzkumu zná Leoše Mareše víc lidí než vrcholné politiky, ale...

24. dubna 2026

„Šiřte poselství naší rodiny mezi mladými." Divadlo chystá inscenaci o životě Mašínové

„Sama paní Mašínová při našem setkání apelovala na to, aby se poselství rodiny...

Životní osudy bratří Mašinů a jejich protikomunistického odboje jsou dobře známy. Nová inscenace Moravského divadla Olomouc se ovšem inspiruje osudy jejich sestry Zdeny a její rodiny. Činohra Jejich...

23. dubna 2026  16:04

RECENZE: Už nemá sílu ani na to, aby jim nakopala. Ale Oscara za to měla blízko

60 % Premium
Rose Byrne na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026)

Navenek skromný, typicky nezávislý snímek Kdybych měla nohy, tak ti nakopu, který dorazil do českých kin, vděčí za svou slávu herečce Rose Byrne. Za výkon v roli ženy uštvané neustálým stresem...

23. dubna 2026

Rozvášněný dirigent vyrazil houslistce z rukou vzácný nástroj za desítky milionů

Dirigent při koncertu vyrazil houslistce z ruky nástroj za miliony

Pozdvižení způsobil britský dirigent Matthew Hall, který uprostřed koncertu ve finském městě Lahti s tamním symfonickým orchestrem omylem vyrazil hrající houslistce Elině Vähälä její nástroj z rukou....

23. dubna 2026  15:44

RECENZE: Rozbij a sestav. Projekt Nine Inch Noize spojuje chlad, tíseň a znepokojení

Projekt Nine Inch Noize živě

Je to nové album Nine Inch Nails a není to nové album Nine Inch Nails. Pod hlavičkou Nine Inch Noize se skrývá spolupráce Trenta Reznora, Atticuse Rosse a Mariqueen Maandig Reznor, čili aktuální...

23. dubna 2026  14:13

Toyen, Štyrský, Kolářovi, Válovy. Galerie zkoumá tvorbu slavných párů

Josef Váchal, Apoteóza spiritualismu, 1921, olej, plátno, 135 × 150 cm (sbírka...

Co je doma, to se počítá. Nejde o kdysi populární českou komedii, ale o další pozoruhodnou výstavu v královéhradecké Galerii moderního umění (GMU), jež se osvícenou dramaturgií snaží o nové pohledy...

23. dubna 2026  12:41

Ať už je pátek! V novém klipu Marka Ztraceného pobaví i Petr Čtvrtníček

Marek Ztracený

„Ty vole, ať už je pátek.“ Věta, kterou si během pracovního týdne v duchu opakuje téměř každý, se stala inspirací nové písně Marka Ztraceného. Ten se po delší odmlce vrací s novým singlem Modlitba za...

23. dubna 2026  12:39

