Odkroutili si vojnu a ohlásili světové turné. Návrat BTS by měl vynést miliardu dolarů

  20:15
Kultovní jihokorejská kapela BTS oznámila pro letošek světové turné s 79 koncerty. Ukončí tak čtyřletou přestávku, kterou členové hudební skupiny vzali kvůli povinnému vojenskému výcviku. Podle hudebního magazínu Billboard kapela by si díky návratu mohla přijít až na miliardu dolarů (v přepočtu téměř 21 miliard korun).
Členové k-popové kapely BTS (7. prosince 2025)

Členové k-popové kapely BTS (7. prosince 2025) | foto: AP

Korejská chlapecká kapela AB6IX
K-popová skupina BTS (Los Angeles, 4. prosince 2021)
Nejstarší člen k-popové skupiny BTS Jin (Soul, 21. května 2021)
Korejská chlapecká kapela Monsta X
10 fotografií

Většina z dosud oznámených vystoupení se odehraje v Severní Americe, přesto se na kapelu mohou těšit také fanoušci v Evropě. BTS zavítá do Madridu, Bruselu, Londýnu a Berlína. Další termíny budou oznámeny v Japonsku a na Blízkém Východě.

Jižní Korea si své popové idoly piplá a vychovává pod přísným dohledem

Lze očekávat, že turné světoznámé kapely bude jedním z největších v roce. Zejména proto, že kapela od roku 2018 nehrála mimo USA a domovskou Jižní Koreu.

K-popová kapela by zároveň mohla zčtyřnásobit svůj dosud největší rekord. Jejich předchozí celosvětové turné totiž vydělalo přibližně 246 milionů dolarů (více než 5 miliard korun). Boyband BTS se rovněž tehdy stal první korejskou skupinou, která vystoupila jako hlavní hvězda na stadionu Wembley.

Ve světě se nejvíc prodává jihokorejský boyband BTS, v Česku Ozzy Osbourne

Nyní renomovaný americký hudební magazín Billboard odhaduje zisk z koncertů, prodeje zboží, licencí, prodeje alb a příjmů ze streamování na miliardu dolarů (téměř 21 miliard korun).

Během přestávky kapely v roce 2024 klesl provozní zisk společnosti Hybe, pod kterou BTS spadá, téměř o 37,5 procenta, což společnost částečně přisuzovala „dočasné pauze BTS“.

Skupina BTS vznikla na počátku roku 2010. Zasloužila se o popularizaci korejského žánru popové hudby zvané k-pop u západního publika díky své energické směsi tanečního popu a hip-hopu a introspektivním textům.

Poslat zbožňované idoly na vojnu? Korea řeší, zda dát výjimku chlapcům z BTS

Očekávání jejich návratu kulminovalo v červnu loňského roku, kdy rapper a skladatel Suga dokončil svou 18měsíční povinnou vojenskou službu. Byl tak posledním z sedmičlenné skupiny, který se vrátil do civilního života, po svých kolezích Jinovi, J-Hopeovi, V, RM, Jung Kookovi a Jiminovi.

Nové album a život po vojně

K-popová kapela letos také plánuje vydat album, které hudebníci nahráli v americkém Los Angeles a plánují ho zveřejnit 20. března. Lídr kapely RM informoval fanoušky o pokroku loni v srpnu s tím, že kapela „pilně pracuje“, ale přiznal, že bylo „divné“ přizpůsobit se životu mimo armádu.

Koncerty kapely BTS v Evropě v roce 2026
26.–27. června 2026Madrid, Španělsko
1.–2. července 2026Brusel, Belgie
6.–7. července 2026Londýn, Spojené království
11.–12. července 2026Mnichov, Německo
17.–18. července 2026Paříž, Francie

„Žiji, pracuji a hraji s členy kapely. Je to opravdu zvláštní zážitek,“ řekl.„Vytvářím něco ‚společně‘ s těmito přáteli a hodlám se tomuto okamžiku plně věnovat... Hledám, čím se stanu,“ dodal.

Boyband poslal svým fanouškům ručně psané dopisy ještě před oznámením nového alba přímo do poštovnách schránek fanoušků, jež jsou známí pod zkratkou ARMY.

Dopis fanouškům BTS

„Rok, na který jsme čekali, konečně nastal,“ napsal v dopise Jimin. „Čekali jsme na něj upřímněji než kdokoli jiný,“ dodal RM. Nejmladší člen Jung Kook zvolil skromný tón. „Moje srdce zůstalo stejné,“ napsal. „Budu se snažit stejně jako dosud.“ Vzkaz pro fanoušky zakončil V: „V roce 2026 vytvoříme ještě více krásných vzpomínek, tak se těšte!“

