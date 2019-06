RECENZE: Bryan Ferry dosáhl triumfu elegance. A hudba stále hrála prim

Že to po celou dobu bylo hudebně dost nadstandardní vystoupení a třiasedmdesátiletému britskému zpěvákovi neutekl ani tón, si posluchač pořádně uvědomil až v závěru, kdy se Bryan Ferry pustil do pískání v Lennonově písni Jealous Guy. To mu moc neladilo (pískat do mikrofonu je taky dost obtížná disciplína), ale o to větší byl kontrast.



World Tour 2019 Autor: Bryan Ferry Místo konání: Forum Karlín, Praha 5. května 2019 Hodnocení­: 85 %

Ten koncert byl vůbec takový poctivý a starosvětský. Publikum mělo zakázáno fotit a natáčet a když se po pár písních někteří lidé zvedli a chtěli si bokem pod balkony zatancovat, ochranka je vyhnala. Obojí se v průběhu koncertu trochu přestalo hlídat a kromě kroucení se do hudby si několik lidí dopřálo i klasický párový tanec. Na poslední dvě tři písně už byl na nohou aspoň u svých sedaček celý sál.

K tomu však vedla dlouhá, ale podle všeho cíleně budovaná cesta. Ferry se svou devítičlennou kapelou gradoval atmosféru postupně, ale asi od poloviny vystoupení už hudba na tempu a naléhavosti neklesala.

Zazněl průřez skladbami Roxy Music od In Every Dream Home a Heartache, přes Oh Yeah, My Only Love a Dance Away po Avalon, sólové písně jako Boys and Girls či The 39 Steps i předělávka Dylanovy Just Like Tom Thumb’s Blues.

V písni Tokyo Joe skvěle vyznělo sólo na violu Mariny Mooreové podpořené elektrickými kytarami a v následné If There Is Something stejně excelovala Jorja Chalmersová na saxofon. Obě si vysloužily velký potlesk a dá se říct, že vedle obou kytaristů – a samozřejmě Ferryho samotného – byly tyto dvě dámy jednoznačně nejvýraznějšími členy souboru.

Kuriózní bylo, když Ferry dva velké hity Roxy Music Love Is the Drug a More Than This spojil do jediné písně, ale aspoň je vidět, že veterán má skutečně z čeho vybírat, když z takových pecek může hrát jen polovinu.

Setkání s Bryanem Ferrym jako vždy v elegantním obleku s vázankou bylo prostě nadmíru příjemné. Trochu jako skvělá barová kapela, jen větší, v opulentnějším sále a luxusně nazvučená. Ferry se ostatně v rozhovoru pro iDNES.cz pídil po tom, v jakém sále to vlastně bude hrát, takže si na akustických možnostech zjevně dává záležet. A i když scéna byla bohatě nasvícená a barevná, ve středu zájmu zůstala hudba. Díky bohu za to.