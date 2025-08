Jsme fungující metalové město, říká zakladatel svátku extrémní hudby Fiala

Celofestivalové vstupenky na letošní Brutal Assault jsou vyprodané. Pro někoho možná překvapivě právě díky čtvrtku. Jak to, že byl o čtvrtek takový zájem?

Na ten den se sešly dvě ohromné věci. Jednak francouzská Gojira, která se v první polovině své kariéry dostala z neznámého prostředí do celosvětového povědomí. Moc se povedl i projekt Blood Fire Death, který na Brutal Assault přinese kultovní skladby black metalové legendy Bathory v čele se členy Watain, Enslaved, Aura Noir, Vltimas, Mayhem, Bathory a několika dalšími exkluzivními hosty. Vyprodaný je celý festival, ale tyhle dvě věci tomu hodně pomohly.

Brutal Assault startuje letos už po osmadvacáté. Dnes konkurujete monstrům jako francouzský Hellfest či německý Wacken. S jakým rozpočtem operujete a jak se festival měnil v letech?

Rozpočtově se pohybujeme mezi 150 až 180 miliony korun. Byla to dlouhodobá cesta, jako byste šel po schodech každý rok o jeden výš. Pomalu jsme získávali návštěvníky i poznatky z oblasti produkce. Letos jsme vyprodaní již počtvrté. Poprvé to bylo v roce 2012 s hvězdami jako Immortal, Moonspell nebo Paradise Lost. Stává se nám to jednou za čtyři až pět let. Jsme rádi, že kontinuitu držíme a že jsme stále relevantní.

Roste vám návštěvnost nebo se držíte na stejných číslech?

Držíme se kolem 20 000 lidí. Letos to bude o pár stovek méně než v rekordním roce 2019. Rozhodli jsme se jít cestou většího komfortu. Ne že by před šesti lety něco nefungovalo, ale přeci jenom pevnost Josefov má omezenou kapacitu a tehdy nám přišel festival trochu přelidněný. Chceme najít ideální kapacitu pro událost, která bude vyprodaná, ale zároveň komfortní a bezpečná pro všechny účastníky akce.

Pamatuji legendární ročníky ve Svojšicích v letech 2005 a 2006, od následujícího ročníku jste se usídlili v Josefově. Svojšice už byly malé? Jak jste se do pevnosti Josefov probojovali?

Kdysi nám dodavatel piva nabídl možnosti jiných areálů, protože nechtěl o spolupráci s námi přijít. První místo, co jsem viděl, byl Josefov. Vyšli jsme na přírodní tribunu a hned jsem pochopil, že tohle je TO místo. Takže jsme si plácli i s městem, které nám tenkrát hodně pomohlo areál vyčistit. A téměř dvacetiletá zápletka byla na světě.

Přijde mi, že Josefov se během festivalu promění na komunitu uvnitř města Jaroměře. Nežije čistě hudbou, že ne?

Už dlouho tvrdím, že se cítíme jako malá municipalita. Lidé mají i jiné potřeby než jen hudbu. Navíc jen málo otrlých dokáže žít hudbou šestnáct hodin denně. Součástí Brutalu jsou i přednášky nebo hudební kliniky. Třeba bubeník Gene Hoglan, co si zahrál v kapelách jako Dark Angel, Death nebo Strapping Young Lad ukáže lidem svoji techniku. Nově mohu říct, že svůj um předvede nejen na pódiu i Fredrik Akesson z Opeth. Proběhne i debata s Františkem Štormem. Nabídneme také dům hrůzy přímo v katakombách pevnosti. Přijede post-apokalyptický konvoj, který můžete znát z festivalů Rusthaven a Junktown.

Naopak pro zklidnění jsme v městečku zřídili jazzovou vinárnu. Těšit se můžete na výstavní prostor pro umění. Pro mě osobní věc: na festivalu je letos carromová herna. Carrom, známý také jako indický kulečník, je asijská hra na pomezí pukecu a kulečníku. Držíme festival pestrý a zábavný pro nás i pro lidi.

Jak se financuje metalový festival? Máte sponzory? Leckterá alternativa se neudrží bez veřejných peněz, je tomu tak i u vás?

Nějaké dotační zdroje máme, ale jsou minimální. Většinu rozpočtu dělají výnosy z prodaných vstupenek, následně konzumace lidí – dohromady to bude 80 procent zdrojů celého festivalu.

Lidé si extrémní hudební žánry často spojují s agresivitou a někdy až nebezpečím. Je to na místě? Jak zajišťujete bezpečnost na festivalu pro desítky tisíc lidí?

Nejlepší zabezpečení je dramaturgie – přilákáme fanoušky na oblíbené interprety. Když použiji okřídlené heslo „kdo si hraje, nezlobí“, tak k nám lidé jezdí za účelem poslouchat muziku a tím se krátí i potenciál pro to, dělat věci, které nejsou úplně pěkné. Skladba kapel k sobě navíc láká lidi s podobným smýšlením. Přednesu možná kacířskou myšlenku: dokážu si představit, že i kdybychom měli ostrahu na třetinové kapacitě, problém by nebyl. Nicméně platí, že musíme být připraveni na to nejhorší. Prostředí Brutal Assaultu je neuvěřitelně mírumilovné a na festivalu se potkávají lidé z celého světa. Představte si metalový Babylon, kam všichni přicestovali se záměrem užít si muziku a kulturu. Je to ohromně obohacující.

To vlastně potvrzuje i skutečnost, že festival má zázemí pro děti všech kategorií. I dětský program…

Tak. Máme dětský koutek s různými rytmickými aktivitami, při kterých se mohou vyřádit. Mohou i kreslit. Součástí jsou samozřejmě i odborní instruktoři, kteří s dětmi pracují. Letos nově zkoušíme i dětský tábor. Většinou platí, že když jede na festival pár, jeden z nich musí z festivalu odjet a děti nebo dítě uložit. U nás jdeme dál: děti mohou v úterý nastoupit na tábor a rodiče si je v neděli vyzvednou.

Takže vychováváte budoucí metalistky a metalistky? Jací lidé k vám vlastně jezdí?

Sedmdesát procent jsou zahraniční návštěvníci a třicet procent Češi. Pokud to ale vezmeme v rámci původního Rakouska-Uherska, tak se bavíme o 60 procentech návštěvníků. Jinak máme přes sto lidí z USA, stejně tak z Austrálie. Dále na stovku z Chile a Kolumbie… Máme radost, že má festival světový věhlas a lidé z celého světa třeba rok šetří, aby se k nám podívali. Přijímáme to s pokorou a jako velký závazek, abychom je nezklamali.