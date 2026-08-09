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Brutal Assault praskal ve švech. Primus, Wardruna i Ice-T ovládli Josefov

Petr Skácel
  17:00

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Brutal Assault 2026 | foto: Martin Veselý, MAFRA

Brutal Assault znovu ukázal, proč patří mezi nejuznávanější evropské metalové festivaly. Letošní ročník přehlídky, který v sobotu skončil ve vojenské pevnosti Josefov v Jaroměři, nabídl během čtyř dnů více než 150 kapel a byl vyprodaný. Dramaturgie tentokrát vsadila spíše na pestrost než na komerčně známá jména. Vysoká návštěvnost je přitom pádnou odpovědí na debaty, zda festivalu nechyběli velcí headlineři, jakými v minulých letech byli například Gojira, Kerry King, In Flames či Behemoth.

Orientace festivalu na metalovou „střední třídu“ je dlouhodobá. A byť se občas objeví formace, která popularitou či honorářem výrazně převyšuje zbytek soupisky (vzpomeňme například Slayer nebo Motörhead), hlavní dramaturg Tomáš Fiala z této linie neuhýbá. Ba co víc, stále častěji se pouští do neprobádaných oblastí mimo klasickou metalovou výseč. Letos se to potvrdilo mimořádně výrazně. Tři kapely, které sám Fiala označil za hlavní jména ročníku 2026, nespadaly do striktních žánrových mantinelů. A měly ještě jedno pojítko: filmové umění.

Hudba se tady přirozeně mísí s prostředím, jemuž dodávají poetiku ovce pobíhající na vrcholcích hradeb.

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