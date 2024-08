Večírkem pro nedočkavé začíná Brutal Assault. Metalem oslaví i Bedřicha Smetanu

Když jeden z dvojice hlavních pořadatelů Tomáš Fiala dostane otázku, v čem se letošní ročník liší od loňského, odpoví bez delšího přemýšlení. „Myslím, že se nám poprvé podařilo navázat na předcovidové ročníky. Vyrovnali jsme se už s tím, že po pandemii se výrazně změnila situace na hudebním trhu, ať už zdražení produkce, procesní věci a podobně,“ říká. „Celkově jsme se nadechli a jsme zase schopní plnit roli akce, která vždy přichází s něčím novým.“

Jednou z takových novinek bude páteční vystoupení české blackmetalové kapely Cult of Fire spolu s Bohemian Symphony Orchestra Prague. Společně odehrají unikátní set věnovaný slavnému českému skladateli Bedřichu Smetanovi, od jehož narození letos uplynulo 200 let. Nové skladby připravené speciálně pro Brutal Assault složili Vladimír Pavelka z Cult of Fire a zaranžoval šéfdirigent Martin Šanda. Půjde o přepracování Smetanových hudebních motivů či inspiraci jeho dílem.

„S Cult of Fire spolupracujeme dlouhodobě a vím, že k vážné hudbě mají blízko. Už před deseti lety předělali skladbu Vltava. Když přišli s touto myšlenkou, nadchlo nás to. Bude to zajímavé spojení a setkání různých forem slovanské hudební estetiky,“ popsal Fiala.

Speciální bude i vystoupení The Dillinger Escape Plan, kteří odehrají set k 25. výročí vydání debutového alba Calculating Infinity a za mikrofon se postaví původní zpěvák Dimitri Minakakis. „Dillingery mám osobně moc rád. Pamatuju si, jak jsme dělali jejich první koncert u nás. Mám radost, že se na Brutalu vrátí na pódium,“ zmínil Fiala.

Brutal Assault se tradičně výrazně soustředí na dva metalové žánry: deathmetal, který letos zastupují Carcass, Deicide nebo Left to Die, a blackmetal, z jehož zástupců je třeba upozornit na velikány typu Behemoth, Emperor, Abbath či Satyricon. Nechybí ale ani další žánrové hvězdy, jako thrashmetaloví Testament a Exodus, metalcoroví Architects a Motionless in White, doommetaloví veteráni Candlemass nebo industriální experimentátoři Laibach.

„Každý rok se snažíme mít soupisku kapel co nejvíce pestrou. A pořád platí, že jakkoliv je pro někoho headlinerem velká kapela hrající ve večerní čas, někdo jiný se nemůže dočkat vystoupení méně známé kapely na třetím pódiu ve čtyři odpoledne,“ uvažuje Fiala.Souhlasí však s tím, že letos je hlavní večerní program velmi našlapaný. „Pro fanoušky to bude atraktivní. Jako dramaturg se snažím o variabilitu. Nechci, aby došlo k tomu, že by třeba tři ze čtyř večerních kapel hrajících za sebou byly ze stejného žánru,“ líčí promotér.

Mít kontrolu nad hracími časy přitom není jednoduché. „Labely a manažeři stále častěji u svých kapel prosazují, kdy a na jakém pódiu mají hrát. Přijde mi, že jejich nároky jsou rok od roku větší,“ přemýšlí Fiala. „Snažíme se jim popisovat specifika našeho festivalu a vysvětlovat, že i velká hvězda tady může vystoupit v jiný čas, než je zvyklá, a stejně na ni přijde spousta lidí. Na Brutalu to takhle opravdu funguje, za což jsme strašně rádi. Navíc je to součást naší dlouhodobé myšlenky být variabilní a nacházet nové cesty.

„Vedle zavedených a známých skupin je na josefovské přehlídce pokaždé prostor i pro menší či vyloženě undergroundové formace. „Jako hlavní dramaturg sestavuju program a platí, že zhruba 80, 85 procent kapel, které u nás hrají, mám rád a poslouchám i jako metalový fanoušek,“ uvedl Fiala. A jaké jsou jeho tipy na zajímavé koncerty?

„Byla by jich spousta, ale pokud mám říct jen pár, tak z větších kapel zmíním The Dillinger Escape Plan, Behemoth, Misery Index a Deicide. A z méně známých Brutus, Cephalic Carnage, Totenmesse nebo Show Me The Body,“ poukázal. „Návštěvníkům bych obecně doporučil, aby si před startem festivalu naposlouchali kapely nebo klidně chodili na koncerty takříkajíc naslepo. Mnohdy budou nadšení, že objevili něco nového.

„Na Brutal Assault se letos sjede zhruba stejný počet fanoušků jako loni, kdy jich bylo kolem 17 500. Zbývají poslední festivalové permanentky za 4 850 korun, případně jednodenní lístky v ceně 2200 korun, jejichž počet je ale limitovaný. „Největší zájem je o středu a sobotu, kde je zatím prodáno 70 procent vstupenek,“ poznamenal Fiala. „Celkově budeme odhadem na 85 procentech kapacity areálu. Marketingově by samozřejmě bylo hezké mít visačku ‚vyprodáno‘, ale míra komfortu pro fanoušky takto bude větší.

„Tradičně bohatý doprovodný program láká na výstavu Františka Štorma z legendárních Master’s Hammer s názvem Endemic Monsters. „K vidění budou ohrožené druhy živočichů či rostlin, které vyskytují pouze na jediném místě na světě – ať v realitě, nebo v autorově fantazii,“ uvedl Fiala.

Nebude chybět ani výstava černobílých fotografií z tajemného světa kostnic, ukázka prací expresivního malíře Jana Bátorka, další umělecké instalace, postapokalyptické ležení a konvoj, pojízdné věžové pódium Voidmonger, workshopy vystupujících muzikantů, odborné přednášky, jazzová vinárna, hororové kino a další atrakce.

Pořadatelé letos poprvé v historii vypravili speciální vlak, který bude odjíždět z Jaroměře v neděli v 10:25 hodin a přes Hradec Králové pojede až do Prahy. „Pro příští rok pak plánujeme vlak z Prahy před startem Brutalu. A máme v hlavě i nějaké grafické věci, jak bychom si s tím mohli pohrát,“ naznačil Fiala.

Výrazně omezené bude parkování v ulicích Jaroměře. Fanoušci si mohou na festivalovém webu zakoupit parkovací místa v blízkosti areálu. Další informace získají v mobilní aplikaci, kterou Brutal Assault již tradičně připravil. „Areál bude hodně podobný jako loni, jen prodej merchandisingu jsme vrátili do blízkosti dvou hlavních pódií,“ dodal organizátor festivalu.

Brutal Assault vznikl původně jako malá akce na Moravě a často měnil místo svého konání. Přelom přinesl rok 2006, kdy díky atraktivnímu programu do Svojšic u Přelouče dorazilo 7000 lidí. Po přesunu do Josefova návštěvnost ještě vzrostla. V posledním předpandemickém roce 2019 dorazilo na festival 22 až 23 tisíc návštěvníků včetně umělců a servisu přehlídky. V letech 2020 a 2021 se kvůli pandemii koronaviru konala přehlídka v omezeném rozsahu pod jinými názvy. V plné síle se vrátila až před dvěma lety.