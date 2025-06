Před Formanem se Springsteen předvádět nechtěl. V neděli si podmaní celé Letňany

Patří k nejúspěšnějším a nejvlivnějším hudebním hvězdám, celosvětově prodal přes 140 milionů alb a obdržel také mnoho ocenění, včetně dvacítky cen Grammy, dvou Zlatých glóbů a Oscara za píseň Streets Of Philadelphia k filmu Philadelphia. Pověstné jsou jeho energií nabitá vystoupení, trvající přes tři hodiny. Stále je věrný svému ryzímu a dřevnímu rockovému zvuku. Americký zpěvák, skladatel a kytarista Bruce Springsteen (75), známý pod přezdívkou The Boss, se také výrazně vyslovuje k politice a je nesmiřitelným odpůrcem amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Celkem vydal 21 studiových desek. V roce 1973 debutoval albem Greetings from Asbury Park, N.J., zatím poslední s názvem Only The Strong Survive vyšla v roce 2022. Důležitou součástí jeho hudební kariéry je The E Street Band, doprovodná kapela, kterou Bruce Springsteen několikrát rozpustil a poté znovu svolal.

V roce 1974 navštívil americký hudební kritik Jon Landau koncert v Harvard Square Theater v Cambridge, kde The Boss předskakoval zpěvačce Bonnie Raitt, a o pár dní později zveřejnil v bostonském listu The Real Paper článek s památnou větou: Viděl jsem budoucnost rock and rollu, její jméno je Bruce Springsteen“.

Nejslavnější a zároveň nejprodávanější desku Born In The U.S.A. vydal v roce 1984. Album se dostalo v USA i Británii na první místo hitparád a přineslo sedm hitů, které pronikly do Top 10. Oblibu si získala především titulní píseň, která líčí příběh vietnamského veterána. Kritický song byl ale často chybně interpretován jako oslava vlastenectví. Slavným se stal i obal desky se Springsteenovým pozadím v džínech před americkou vlajkou, který pořídila slavná fotografka Annie Leibovitzová.

Bruce Springsteen je rodák z města Long Branch v New Jersey. Jeho otec jezdil s autobusem a měl nizozemsko-irské kořeny, v žilách jeho matky, úřednice, zase kolovala italská krev. Škola mu moc nešla a když v třinácti letech uviděl v slavném Show Eda Sullivana krále rock and rollu Elvise Presleyho, rázem měl jasno, čím chce být. Prošel několika místními a školními kapelami a jeho nahrávky zaujaly i díky pomoci producenta Johna Hammonda firmu Columbia, která s ním podepsala smlouvu.

V roce 1973 vydal první dvě alba Greetings from Asbury Park, N.J. a The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle. První výrazný úspěch zaznamenala třetí deska Born to Run z roku 1975. V té době se také ustálilo složení The E Street Band.

Následovaly tituly Darkness On The Edge Of The Town (1978), The River (1980), Nebraska (1982) a v roce 1984 vyšlo zmíněné přelomové album Born in The U.S.A.

V roce 1995 fanoušky překvapil akustickým albem The Ghost of Tom Joad, inspirovaným románem Johna Steinbecka Hrozny hněvu. Poté vyjel na turné pouze sám s kytarou, v rámci něhož v roce 1997 zahrál i v Praze.

Po 90. letech, kdy se na čas rozešel s The E Street Bandem a během kterých vydal ve stejný den dvě desky Human Touch a Lucky Town (1992), se představil opět v plné formě na desce The Rising (2002), inspirované teroristickými útoky 11. září 2001. Následovala deska Devils & Dust (2005), o rok později vzdal hold folkové legendě Petu Seegerovi deskou amerických lidovek a tradicionálů We Shall Overcome: The Seeger Sessions. Následující desky Magic (2007) a Working on a Dream (2009) zakončily trilogii podobně zaměřených desek, kterou začalo album The Rising. Zatím poslední deska Only The Strong Survive z roku 2022 byla opět kolekcí coververzí R&B a soulových písní.

Na 27. červen 2025 nachystal Bruce Springsteen vydání sedmi „ztracených alb“ sestávajících z 83 skladeb, z nichž 74 dosud nebylo oficiálně vydáno a slyšeli je pouze muzikantovi přátelé. Kolekci Tracks II: The Lost Albums Springsteen začal kompilovat ze svého archivu v době pandemie covidu-19.

Hudebník a zpěvák se hlasitě vyjadřuje k politickým tématům. V roce 2004 se zúčastnil hudebního turné Vote For Change, které bylo namířeno proti znovuzvolení George Bushe mladšího. V boji o Bílý dům podpořil v roce 2008 Baracka Obamu, od něhož v roce 2016 obdržel nejvyšší americké civilní vyznamenání – prezidentskou Medaili svobody. A v prezidentské kampani v roce 2016 vystupoval na shromážděních demokratické kandidátky Hillary Clintonové, která nakonec prohrála s Donaldem Trumpem, jehož je Springsteen tvrdým kritikem.

V roce 2021 se ze schodů Lincolnova památníku s kytarou v ruce a se svou písní Land of Hope and Dreams chopil prvního čísla virtuálních oslav k inauguraci Joea Bidena a viceprezidentky Kamaly Harrisové. V roce 2023 od Bidena dostal Národní medaili umění. Velkým fanouškem Bruce Springsteena je guvernér Minnesoty Tim Walz, kterého si Kamala Harrisová vybrala loni za kandidáta na viceprezidenta.

Konflikt mezi slavným zpěvákem a Trumpem se opět naplno rozhořel po opětovném nástupu Donalda Trumpa do prezidentské funkce letos v lednu. Springsteen Trumpovu administrativu označuje na pódiích za zkorumpovanou a vlastizrádnou, Trump Springsteena označil za namyšleného, netalentovaného hňupa a prohlásil o něm, že je seschlý jako sušená švestka a že by měl mlčet.

Bruce Springsteen také aktivně podporoval nejrůznější charity včetně těch, které pomáhají bezdomovcům, lidem trpícím hladem nebo válečným veteránům. Podporuje sexuální menšiny a zúčastnil se mnoha benefičních koncertů.

A na závěr jedna perlička z Bossovy bohaté životní i hudební dráhy. Když Miloš Forman pořádal casting na chystaný muzikál Vlasy, dostavil se jednoho dne mladík s kytarou v pouzdře. Chvíli jen tak nehnutě stal, načež ho režisér vyzval, jestli by nechtěl něco předvést. Zazpívat, případně zatančit. „Ani ne,“ zněla mladíkova odpověď. „A proč jste tedy přišel?“ chtěl vědět oscarový režisér? „Manažer mě sem poslal,“ odvětil dotazovaný. Takže se rozloučili. Ten mladík se jmenoval Bruce Springsteen.