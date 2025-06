Dovolená za dveřmi? Projekt Automatická odpověď umožňuje nastavit si místo strohé odpovědi do e-mailu nápaditou ilustraci či text. Pro své „out of office“ tak lze využít zdarma více než sto původních...

RECENZE: Živoucí relikvie. AC/DC v Praze nehřměli, nicméně předvedli solidní výkon

Premium

Pražský koncert kapely AC/DC splnil, co si předsevzal. Nasytit davy příznivců s gustem zahraným jadrným rock and rollem a neřešit, co bude zítra. Stálo za to být u toho, ovšem o euforický zážitek se...