TIPY NA DÁRKY: Nechte pod stromečkem zpívat Dylana, Springsteena či Křesťana

Darovat dnes někomu CD znamená pečlivě vybírat a rozhodnout se pro skutečnou kvalitu. Polykačům pokoutně postahovaných mp3 z pirátských serverů je zhola jedno, čím si vycpou uši. Za pár dní všechny ty krátkodeché záležitosti smažou a začnou znovu.

Kdežto labužník si rád pozvolna otevře celofánový obal alba, zalistuje bookletem, přivoní k němu a pak disk nebo vinyl obřadně zanoří do mechaniky nebo položí na talíř. Právě takové potěší letošní nabídka vybraných hudebních laskomin.

Jednou z takových je album Rough And Rowdy Days od Boba Dylana. Popravdě, byla by událost i z toho, kdyby pan Zimmermann natočil záznam toho, jak si ráno vaří kávu a listuje novinami, ale tahle deska je srovnatelná s jeho klasikami.



Dokonalost, kam se člověk podívá. Blues, odkazy na The Beatles, The Who, Lou Reeda, čtvrthodinová epopej Murder Most Foul. Ucho je nasyceno jako Otesánek, mozek nestíhá vstřebávat tu muzikantskou a skladatelskou bravuru, kde vše sedí do poslední noty.

Podobně poctivou prací, která si zaslouží skončit v rukou člověka znalého a poučeného, je další americký písničkář, navazující mimochodem na dylanovské tradice. Boss. Tedy Bruce Springsteen, jehož deska Letter To You, kterou natočil s tu burácejícím, onde zas dle potřeby jen citlivě podbarvujícím E Street Bandem, je čirou potěchou pro všechny rockové tradicionalisty, kterým nestačí jen pár chytlavých refrénů, ale jdou rádi do hloubky.



Znovu – je tu gospel, blues, country, Bossův skrz zuby cezený zpěv, je tu otrhaná americká vlajka, vztek, nespokojenost, ale i radost a naděje. Je tu život.

A do třetice, tentokrát z našich luhů a hájů. Robert Křesťan a Druhá tráva. Muzikant a zpěvák, který o písničkářské tradici ví své. Na albu s prostým názvem Díl první mísí bluegrass a country s elektronikou, přezpívává skladby z repertoáru Toma Waitse, Krise Kristoferssona nebo Nine Inch Nails. A vše drží pohromadě jako světlo a stín, silou Křesťanovy osobnosti.

Další výjimečné letošní počiny, které by mohly být ozdobou vánoční nadílky, jsou komorní a přesto strhující záznam koncertu Nicka Cavea v londýnském Alexandra Palace, vroucně upřímná novinka zpěvačky a skladatelky Lenky Dusilové s názvem Řeka nebo návratová deska britské industriální legendy Cabaret Voltaire s příznačným názvem Shadow Of Fear. Jestliže všechny předchozí desky dávají naději a útěchu, tahle tepe deziluzí a strachem. Na druhé straně, ani samo zrození Spasitele nebyla žádná selanka.