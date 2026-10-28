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Úcta k tradicím není otázkou věku. Poslechněte si státní hymnu v novém aranžmá

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  12:00
U příležitosti 108. výročí vzniku samostatné Československé republiky představil sedmičlenný hudební soubor BrKo Ensemble 28. října vlastní zpracování české státní hymny Kde domov můj. Nové aranžmá zachovává původní melodii Františka Škroupa a přenáší ji spolu se zpěvem do obsazení s cimbálem.

„Hlavním záměrem našeho projektu s názvem Hymna 2026 je připomenout význam státních svátků a ukázat, že úcta k národním tradicím a vlastenectví nejsou otázkou věku,“ vysvětluje houslistka a zpěvačka BrKo Ensemble Pavlína Pulicarová. Zároveň by mladí hudebníci chtěli posílit vztah mladé generace k české historii, kultuře a národním symbolům. Nahrávku hymny doprovodí videoklip natočený na střeše pražského Rudolfina.

Prostřednictvím současného audiovizuálního zpracování chtějí hudebníci oslovit především mladé lidi a připomenout jim, že státní svátky nejsou pouze dny volna ve škole, ale připomínají zásadní okamžiky našich dějin.

Autorem nového aranžmá české státní hymny je Radovan Siman. Houslista mladé generace, který propojuje pevné folklorní kořeny s klasickou hudbou.

BrKo Ensemble je sedmičlenný soubor mladých hudebníků s věkovým průměrem 22 let, který propojuje klasickou hudbu s moravským folklorem v novodobém pojetí. V jeho repertoáru se potkává tvorba českých skladatelů inspirovaná lidovou hudbou s moravskými melodiemi v nových autorských úpravách.

BrKo Ensemble
BrKo Ensemble
BrKo Ensemble
BrKo Ensemble
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