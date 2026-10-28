Úcta k tradicím není otázkou věku. Poslechněte si státní hymnu v novém aranžmá

„Hlavním záměrem našeho projektu s názvem Hymna 2026 je připomenout význam státních svátků a ukázat, že úcta k národním tradicím a vlastenectví nejsou otázkou věku,“ vysvětluje houslistka a zpěvačka BrKo Ensemble Pavlína Pulicarová. Zároveň by mladí hudebníci chtěli posílit vztah mladé generace k české historii, kultuře a národním symbolům. Nahrávku hymny doprovodí videoklip natočený na střeše pražského Rudolfina.
Prostřednictvím současného audiovizuálního zpracování chtějí hudebníci oslovit především mladé lidi a připomenout jim, že státní svátky nejsou pouze dny volna ve škole, ale připomínají zásadní okamžiky našich dějin.
Autorem nového aranžmá české státní hymny je Radovan Siman. Houslista mladé generace, který propojuje pevné folklorní kořeny s klasickou hudbou.
BrKo Ensemble je sedmičlenný soubor mladých hudebníků s věkovým průměrem 22 let, který propojuje klasickou hudbu s moravským folklorem v novodobém pojetí. V jeho repertoáru se potkává tvorba českých skladatelů inspirovaná lidovou hudbou s moravskými melodiemi v nových autorských úpravách.