Finanční nezávislost? Britney Spears prodala práva na svou hudbu

Britney Spears na sebe upozornila na přelomu let devadesátých a nultých. Mezi teenagery zabodovala jednak hity jako ...Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Lucky a dalšími. Vynikala chytlavou image rozpustilé, svůdné, ovšem ctnostné školačky. S jejím osobním životem provázeným skandály to sice měla pramálo společného, ale jako „obchodní značka“ to svého času fungovalo skvěle.
|
Britney Spears je zpět na Instagramu. Opět točí videa a předvádí se v tangách
Jak Britney a její publikum odrůstalo, měnila se i její hudba – dostávala dospělejší a serióznější nádech. Zatím poslední album s názvem Glory vydala zpěvačka v roce 2016. Fanouškovské spekulace, zda se někdy vrátí do studia nebo na koncertní pódia aktuálně čeří právě její obchodní transakce s Primary Wave. Zdá se, že prodejem svého hudebního katalogu chce Britney Spears především získat finanční stabilitu a nezávislost.
Její dosavadní diskografie čítá devět řadových alb, který se celosvětově prodalo přes 150 milionů, a její skladby stále generují vysoké počty přehrávání na streamovacích službách. Na Spotify si její hudbu měsíčně najde přes 44 milionů posluchačů a například hit Toxic má přes miliardu přehrání.
|
Kiss, Sting i Phil Collins. Za kolik hvězdy prodaly své hudební katalogy
V lednu letošního roku prostřednictvím instagramového postu oznámila, že „z velmi citlivých důvodů“ už nikdy nebude koncertovat v USA. „Doufám ale, že budu velmi brzy sedět na stoličce s rudou růží v drdolu a vystupovat se svým synem. Ve Velké Británii a Austrálii,“ napsala.
Britney Spears není jedinou osobou z hudební branže, která prodala svlj katalog. V dubnu 2024 prodala americká hard rocková kapela Kiss práva na svou hudbu švédské společnosti Pophouse Entertainment Group. Šlo o transakci za 300 milionů dolarů, v přepočtu tedy zhruba 6,9 miliardy korun. Svůj hudební katalog prodal v roce 2021 i Bruce Springsteen – odhadem za 550 milionů dolarů, zhruba 12,8 miliardy korun. Novým vlastníkem je společnost Sony Music Group. Podobný obchod v minulosti uzavřeli například Neil Young, Bob Dylan, Justin Bieber i další.