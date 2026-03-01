Na Brit Awards zazářila Olivia Deanová, vyhrála ve čtyřech kategoriích

  15:42
Cenu Brit Award v kategorii album roku získala zpěvačka Olivia Deanová, a to za desku The Art of Loving. Zpěvačka v letošním ročníku Brit Awards uspěla celkem ve čtyřech kategoriích. Ocenění v kategorii skupina roku si odnesla rocková kapela Wolf Alice, která v loňském roce vydala album The Clearing.

V mezinárodních kategoriích zvítězila španělská zpěvačka Rosalía mezi sólovými umělci a americká kapela Geese mezi skupinami.

Zpěvačka Olivia Deanová si z Brit Awards odnáší ocenění ze čtyř kategorií. (28. února 2026)
Ocenění Brit Award v kategorii skupina roku si odnesla rocková kapela Wolf Alice. (28. února 2026)
Zpěvačka Olivia Deanová si z Brit Awards odnáší ocenění ze čtyř kategorií. (28. února 2026)
Kapela Wolf Alice vystupuje na předávání cen Brit Awards. (28. února 2026)
Rosalía zaujala propojením klasické hudby s popem, na sociálních sítích se šířil singl Berghain, na němž hostovali islandská zpěvačka Björk a americký hudebník Yves Tumor. Geese kritici popisovali jako „první velkou americkou kapelu generace Z“.

GLOSA: Umíme milovat? Olivia Dean ukazuje, že láska není diagnóza, ale umění

Deanová uspěla i v kategoriích umělec roku, pop a také skladba roku za duet Rein Me In se Samem Fenderem. Deanová letos také zvítězila v kategorii objev roku amerických ocenění Grammy.

