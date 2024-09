Zemřel Sérgio Mendes, autor slavného hitu Mas que nada

Ve věku 83 let zemřel známý brazilský hudebník Sérgio Mendes. V pátek to podle agentury AP oznámila jeho rodina. Představitele žánru bossa nova proslavila v 60. letech skladba Mas que nada. Mendes koncertoval až do loňského roku.