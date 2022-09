Zemřel kytarista a zpěvák Brad Stratton, nahrával s Mekym nebo Annou K.

Zprávu o hudebníkově smrti přinesl hudební měsíčník Headliner a potvrdili ji jeho spoluhráči, mezi něž patřili například houslista Pavel Cingl nebo kytarista Honza Ponocný, jehož sólový projekt nese název Cirkus Ponorka.

Bradley Stratton se podílel na mnoha českých albech, spolupracoval s Mekym Žbirkou na Modrém albu, s Annou K., produkoval projekt Aurobora, v němž kromě něj účinkovala zpěvačka Lucie Svobodová.

„Kdyby nebylo Bradleyho Strattona, naše kapela by vůbec nevznikla,“ říká zpěvačka Saša Langošová ze skupiny November 2nd. Kytarista Roman Helcl dodává, že právě Stratton byl autorem názvu.

„Nastartoval všechno, čím jsem se zabýval dalších dvacet let. Vydali jsme u Univeralu desku Fly, ke které se nějak dostal Meky Žbirka. A protože se mu líbily kytary, pozval mě na natáčení alba Meky,“ vzpomíná na Brada Strattona kytarista Honza Ponocný. „Dodnes mi muzikanti říkají, jak pro ně byl Circus Praha výjimečný. My jsme se tak vůbec necítili. Dokonce nás nechtěli hrát v rádiích se zdůvodněním, že je to anglicky,“ cituje Ponocného hudební publicista Honza Vedral v článku pro Headliner.

Bradley Stratton vystudoval v americkém Maine filozofii a náboženství, později pracoval v právnické firmě. Prvním jeho nástrojem byl saxofon, na který hrál ve školním orchestru. Do Prahy se vydal v roce 1992, podle vlastních slov na výlet, a zasažen porevoluční euforií tu zůstal šest let. Do USA se vrátil v roce 1998. Do Česka se ale průběžně vracel a vždycky si rád se členy obou zmíněných kapel, které tu založil, zahrál.

V New Yorku pracoval v reklamní agentuře, pro kterou skládal hudbu ke spotům. Poté byl osm let producentem agentury a studia Bang, které mělo pobočku i v Praze, čili byl stále v kontaktu s českými hudebníky.