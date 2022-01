RECENZE: Bonobo zve na albu Fragments na výlet do exotických krajin

Britský DJ a producent Simon Green, fungující a vystupující pod přezdívkou Bonobo, patří do skupiny umělců vydávajících alba u renomovaného labelu Ninja Tune. Jeho specializací je chill out, nu jazz, downtempo a podobně. Zjednodušeně řečeno spíše pomalejší, atmosférická elektronická hudba, primárně určena nikoliv k tanci, ale k pozornému poslechu.

Takto bychom mohli charakterizovat i hudbu, kterou tvoří Bonobo. Na albu Fragments předkládá to, co mu jde nejlépe, tedy zvukově vycizelovanou, dobrodružnou nahrávku, prostřednictvím níž navštívíte mnohé exotické krajiny.

Zároveň je to tak trochu nostalgická deska, Bonobo nikdy nebyl vyloženě vizionář, který by zásadním způsobem určoval chod a směr elektronické hudby. Spíše poučeně sestavuje mozaiky a koláže z již daných ingrediencí, což ale v žádném případě neznamená, že by šlo o neinvenční odvozeninu.

Při poslechu Fragments se cítíme bezpečně, jako kdybychom se vraceli do míst, kde to důvěrně známe. Bonobo nechce znejistit, vytrhovat za každou cenu z komfortní zóny. Cestu k jádru jeho skladeb si není třeba namáhavě prosekávat, což v žádném případě není výčitka, spíše konstatování faktu.

Fragments Bonobo Hodnocení: 70 %

Bonobo je vám na cestách pozorným průvodcem a hostitelem. Jeho hudba srší barvami, není jednotvárná, stále je v ní co sledovat. Zároveň je přístupná, okamžitě srozumitelná a přitom ne banální.

Simon Green se ve svém světě pohybuje s přehledem a zkušenostmi, přesně odvažuje všechny ingredience, moc dobře ví, kde přidat zpěv, kde zlehka dobarvit scénu smyčci a kde propojit beaty dalšími živými nástroji, aby byl výsledek co nejbarevnější, přitom ne přeplácaný nebo podbízivý.

Jak bývá v tomto žánru zvykem, Fragments je nejlépe poslouchat v celku, nevytrhávat z něj jednotlivé skladby. Teprve pak se náležitě rozehrají všechny tóny, zvuky a nálady, které Bonobo přichystal.

Fragments je pozitivními vibracemi pulzující nahrávka. Chtěl-li přesně takovou Bonobo vydat, pak se dílo podařilo.