Jak se hit Bonnie Tyler Holding Out for a Hero navždy zapsal do světové popkultury

Řeč je o hitu Holding Out for a Hero, za jehož zrodem stojí dvojice autorů Jim Steinman a Dean Pitchford. Poprvé zazněl jako součást soundtracku k filmu Footloose v roce 1984. O dva roky později byl zařazen také na šesté studiové album Bonnie Tyler Secret Dreams and Forbidden Fire.
Píseň o hledání vysněného hrdiny se stala jedním z hudebních symbolů 80. let. Její popularita však s koncem dekády nevyprchala. Holding Out for a Hero se pravidelně vrací také na sociálních sítích, kde doprovází memy, parodická videa i dynamické střihové sestřihy.
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Zemřela Bonnie Tyler, zpívala hity It’s a Heartache či Total Eclipse of the Heart
Originální nahrávka i její četné coververze zazněly například ve filmech Banditi, Superhrdina nebo Bullet Train, v seriálech Loki, Umbrella Academy či GLOW, ve hrách Saints Row: Gat out of Hell, Just Dance 2015 nebo Dance Central 3 i v reklamách značek Xbox, Nissan, Heineken, Pepsi či Kia.
Zaslechnout ho stejně tak jako její další hit Total Eclipse of the Heart nezřídka mohou také uživatelé sociálních sítích na pozadí krátkých videí. Zde se stal součástí memů, parodií a obsahů s dynamickým vizuálem.
Když se Dobrá víla chopí mikrofonu
Nezáleží na to, zda jsme malým či velkým fanouškem animované série o Shrekovi. Srdce každého diváka nadšením poskočí, když ke konci druhého dílu poručí Dobrá víla zahrát c moll a v hlavním sále královského hradu v Za sedmero horami rozjede se zmiňovaným hitem show, jež strčí do kapsy i ikony současné světové pop music.
Postavu v pokračování rodinného filmu z roku 2004 v originále namluvila a nazpívala britská herečka Jennifer Saundersová a společně s tvůrci oblíbeného Shreka se tak postarala o jednu z nejikoničtějších scén v historii animovaných filmů.
V českém znění Dobrou vílu namluvila Jaroslava Kretschmerová, pěvecký part nazpívala Jana Durczaková.
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Lucie Vondráčková i Karel Gott
Na české scéně se největší popularity dočkala verze Vítr, kterou Lucie Vondráčková vydala v roce 2005 na albu Boomerang. Skladba se stala jedním z jejích největších hitů.
Méně známou českou verzí je Odcházím s vírou, kterou v roce 2013 nazpíval Karel Gott. Text napsal Zdeněk Rytíř.