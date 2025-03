Na Benátské! budou slavit jubilea Richard Tesařík, YoYo Band a Boney M

Hlavními hvězdami čtvrtečního programu budou Richard Tesařík s kapelou Yo Yo Band, kteří oslaví hned dvě významná výročí. „Jednak je to padesát let Yo Yo Bandu a pak mně bude osmdesát, i když tedy až po Benátské. Trošku mě děsí oslavovat narozeniny předem, aby to pak se mnou nebouchlo o zem, ale těším se na to, protože Benátská je úžasná záležitost. Hráli jsme na ní už nejméně osmkrát a vždycky to bylo mňam,“ pochvaluje si Richard Tesařík.

Yo Yo Band patří k průkopníkům reggae a ska v Česku, ale jejich tvorba přesahuje žánrové hranice a zahrnuje také prvky latino hudby, rocku a funku. Na kontě mají hity jako Karviná, Rybitví, Rumba Habana nebo Kladno.

Další výroční oslavou na prvním dni Benátské bude vystoupení Liz Mitchell & Boney M, která se svou třináctičlennou kapelou připomene 50 let působení této disco kapely na světové hudební scéně.

Liz Mitchell, která byla hlavním hlasem skupiny během její nejslavnější éry v 70. a 80. letech, přiveze do Liberce nejznámější hity včetně Daddy Cool, Rivers of Babylon, Rasputin nebo Sunny.

Boney M, původně studiový projekt německého producenta Franka Fariana, se transformoval v jednu z nejúspěšnějších hudebních skupin všech dob s více než 150 miliony prodaných desek. Kapela zaujala kombinací disco rytmů, chytlavých melodií a exotického vizuálu.

Dále na Benátské! vystoupí Olympic, bez nadsázky symbol českého rocku a pop rocku s neuvěřitelnou historií sahající až do roku 1963. Za více než šest dekád své existence se Olympici stali neodmyslitelnou součástí tuzemské hudební scény a vyprodukovali množství hitů.

Současnou sestavu tvoří zakládající člen a frontman Petr Janda, který svým osobitým hlasem a kytarovými riffy definoval zvuk kapely, dále baskytarista Milan Broum, bubeník Martin Vajgl a klávesista Pavel Březina.

Autor nesmrtelného hitu Na kolena z filmu Šakalí léta přijede na Benátskou! se svým triem. Ivan Hlas, jeden z nejoriginálnějších českých písničkářů, vytváří společně s kytaristou Norbi Kovácsem a violoncellistou Jaroslavem Olinem Nejezchlebou jedinečné hudební spojení poezie, energie a virtuózních instrumentálních výkonů.

Ivan Hlas Trio staví na dokonalé harmonii akustických nástrojů, která nejlépe vynikne v komorním uspořádání. Jejich repertoár zahrnuje Hlasovy známé hity jako Malagelo, Aranka umí hula hop nebo Karlín v neotřelých aranžích, které podtrhují básnické kvality jeho textů a melodickou bohatost skladeb.

Dále na letošním ročníku Benátské! s Impulsem vystoupí Laura a její tygři, Morčata na útěku, SPS nebo Synové výčepu, kteří potěší posluchače interpretací nesmrtelných hitů Franty Sahuly.