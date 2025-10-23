Jonovy hlasivky už jsou v pořádku. Kapela Bon Jovi se tak po letech vrátí na pódia

„Máme z tohoto oznámení ohromnou radost,“ prohlásil Jon Bon Jovi. „Radost z večerů, které budeme moci sdílet s našimi úžasnými fanoušky a také z toho, že můžeme být jako kapela pohromadě. Už jsem to několikrát řekl, ale musím to zopakovat. Jsem nesmírně vděčný našim fandům a bratrstvu naší kapely za trpělivost. Za to, že mi poskytli dost času, který jsem potřeboval, abych se uzdravil a připravil se na turné,“ dodal Bon Jovi.
Jon Bon Jovi kvůli onemocnění hlasivek absolvoval operaci, v rámci níž mu lékaři zatlačili jednu z ochrnutých hlasivek doprostřed, aby se funkční hlasivka mohla správně uzavřít.
„Hlasivky by měly vypadat stejně, ale jedna byla tlustá jak můj palec a druhá jako malíček. Moje silná hlasivka si léta doslova kradla to, co zbylo z té slabé. Proto jsem nemohl dobře zpívat. Operací i umělým implantátem se znovu obnovila normální hlasová funkce a schopnost polykat,“ okomentoval zpěvák lékařský zákrok.
Kapela naposledy veřejně koncertovala v dubnu 2022, kdy uspořádala krátké severoamerické turné. Kvůli zpěvákovým problémům s hlasivkami Bon Jovi nemohli ani koncertně propagovat dosud poslední studiové album Forever z roku 2024, které se 24. října vrátí na pulty ve speciální Legendary Edition s několika novými skladbami a znovunahranými stávajícími, v nichž hostují Robbie Williams, Billy Joel, Bruce Springsteen a další.