Jonovy hlasivky už jsou v pořádku. Kapela Bon Jovi se tak po letech vrátí na pódia

  15:51
Skupina Bon Jovi se v roce 2026 po čtyřech letech vrátí na koncertní pódia. Bude to její první turné od doby, kdy se frontman Jon Bon Jovi potýkal s problémy s hlasivkami. Itinerář turné čítá čtyři vystoupení v Madison Square Garden v New Yorku a dále koncerty v Edinburghu, Dublinu a Londýně. První koncert kapela odehraje 7. července.
Jon Bon Jovi (12. června 2011)

Jon Bon Jovi (12. června 2011) | foto: AP

„Máme z tohoto oznámení ohromnou radost,“ prohlásil Jon Bon Jovi. „Radost z večerů, které budeme moci sdílet s našimi úžasnými fanoušky a také z toho, že můžeme být jako kapela pohromadě. Už jsem to několikrát řekl, ale musím to zopakovat. Jsem nesmírně vděčný našim fandům a bratrstvu naší kapely za trpělivost. Za to, že mi poskytli dost času, který jsem potřeboval, abych se uzdravil a připravil se na turné,“ dodal Bon Jovi.

Jon Bon Jovi kvůli onemocnění hlasivek absolvoval operaci, v rámci níž mu lékaři zatlačili jednu z ochrnutých hlasivek doprostřed, aby se funkční hlasivka mohla správně uzavřít.

RECENZE: Novinku Bon Jovi přijmou bez výhrad jen ti, kdo je mají v srdci navždy

„Hlasivky by měly vypadat stejně, ale jedna byla tlustá jak můj palec a druhá jako malíček. Moje silná hlasivka si léta doslova kradla to, co zbylo z té slabé. Proto jsem nemohl dobře zpívat. Operací i umělým implantátem se znovu obnovila normální hlasová funkce a schopnost polykat,“ okomentoval zpěvák lékařský zákrok.

Kapela naposledy veřejně koncertovala v dubnu 2022, kdy uspořádala krátké severoamerické turné. Kvůli zpěvákovým problémům s hlasivkami Bon Jovi nemohli ani koncertně propagovat dosud poslední studiové album Forever z roku 2024, které se 24. října vrátí na pulty ve speciální Legendary Edition s několika novými skladbami a znovunahranými stávajícími, v nichž hostují Robbie Williams, Billy Joel, Bruce Springsteen a další.

