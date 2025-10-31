Vymykala se všem představám o hitu. Ikonická Bohemian Rhapsody slaví 50 let

  14:35
Před 50 lety, 31. října 1975, vyšel hit britské rockové skupiny Queen Bohemian Rhapsody. Píseň z alba A Night at the Opera, která se stále umisťuje na nejvyšších místech v různých žebříčcích nejslavnějších rockových písní všech dob, je unikátní tím, že její autor, zpěvák skupiny Queen Freddie Mercury, nejprve napsal tři písně, které pak spojil do jedné.
Freddie Mercury v klipu k písní Bohemian Rhapsody

Freddie Mercury v klipu k písní Bohemian Rhapsody | foto: Profimedia.cz

Kapela Queen v klipu k písní Bohemian Rhapsody
Freddie Mercury v klipu k písní Bohemian Rhapsody
John Deacon, Freddie Mercury a Brian May z kapely Queen na koncertě Live Aid...
Kapela Queen v San Remu. Freddie Mercury, Brian May, John Deacon and Roger...
V téměř šestiminutové skladbě plné změn nálady, tempa i stylu tak zní balada, opera i rock. Po uvedení životopisného filmu o Mercurym a skupině Queen Bohemian Rhapsody v roce 2018 se stala nejstreamovanější písní 20. století.

Nahrávání skladby trvalo tři týdny, přičemž největší výzvou bylo vytvoření operní části. Na té se podíleli zpěvák Freddie Mercury, kytarista Brian May a bubeník Roger Taylor. Mercury, který zemřel v roce 1991 v 45 letech, píseň označil za „falešnou operu“. V baladickém počátku je píseň o zabití a přiznání viny za doprovodu piana plná pesimistických veršů o tom, že „před realitou nelze utéct“, jinde zase Mercury zpívá, že je jen chudý chlapec, který nepotřebuje soucit, a v textu několikrát zmiňuje matku a zpívá i o možném odchodu ze života.

Kytarista Brian May v roce 2005 naznačil, že skladba obsahuje jemné odkazy na Mercuryho osobní traumata. Na druhou stranu v „operní“ části plné chorálů a změn rytmu se hemží jmény jako Figaro, Scaramouche, Gallileo, dojde i na Belzebuba. Celé dílo, kterému chybí refrén, uzavírá tvrdá rocková pasáž a pomalá dohra za zvuku kytary a klavíru.

Bohemian Rhapsody se podle většiny kritiků vymykala všem tehdejším představám o struktuře rockové písně. Kytarista Brian May ale v jednom z rozhovorů řekl, že vznik písně nebyl pro něj překvapením. Za mnohem komplexnější než Bohemian Rhapsody například označil píseň March of the Black Queen z druhého alba.

Bohemian Rhapsody byla devět týdnů na prvním místě britské hitparády singlů a podle serveru officialcharts.com je třetím nejprodávanějším singlem všech dob ve Velké Británii. Časopis Rolling Stone zařadil v roce 2021 Bohemian Rhapsody na 17. místo svého žebříčku 500 nejlepších písní všech dob.

31. října 2025  14:35

