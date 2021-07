RECENZE: Bobby Gillespie a Jehnny Bethová vracejí do populární hudby bolest

Je plné výborných písniček v duchu folk a country rocku. Oba protagonisté přiznávají vlivy Emmylou Harrisové, Tammy Wynette nebo Grama Parsonse, svého času nerozlučného parťáka Keitha Richardse z Rolling Stones, bez něhož by se nikdy nerozběhli divocí koně, tedy Wild Horses. Gillespie a Bethová se při práci na albu snažili především o autenticitu, což se jim bezezbytku podařilo.



Z písniček je cítit zaujetí, vášeň, oko vnímavého pozorovatele partnerských vztahů, o které tu jde především. „Chtěl jsem do muziky vrátit trochu skutečné bolesti, v současné rockové hudbě už jsem ji neslyšel a necítil ani nepamatuju,“ vysvětluje Bobby Gillespie.

Neznamená to však, že by deska byla depresivní tryznou. Vše je v dokonalé rovnováze, radost i bolest, světlo i stín. Jako v životě. Hořkost vyvažují krásné vzdušné melodie, Gillespieho táhlý „raveově“ frázovaný zpěv se ideálně pojí s energickým hlasem Jehnny Bethové.

Utopian Ashes Bobby Gillespie and Jehnny Beth Hodnocení­: 85 %

Ti dva se při práci poprvé setkali v roce 2015 na koncertě vzdávajícím hold kapele Suicide, o rok později si Bethová s Primal Scream živě zazpívala duet Some Velvet Morning z repertoáru Lee Hazlewooda a Nancy Sinatrové.

Slyší na sebe dokonale, na jejich souznění je celé album postaveno. A zaslechnout letos působivější skladby než Remember We Were Lovers nebo Your Heart Will Always Be Broken dá velkou práci.