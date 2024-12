Krysy už jsou tady. Do Prahy míří Bob Geldof s The Boomtown Rats

Bob Geldof a kapela The Boomtown Rats | foto: archiv kapely

Skupina The Boomtown Rats fungovala v letech 1977 – 1985. Frontman Bob Geldof po rozpadu v roce 1986 působil na sólové dráze, vydával alba a také ztvárnil hlavní roli Pinka ve filmové adaptaci dvojalba The Wall kapely Pink Floyd.

V roce 2013 se The Boomtown Rats dali znovu dohromady v klasické sestavě, kterou kromě Geldofa tvoří Garry Roberts (kytara), Pete Briquette (baskytara) a Simon Crowe (bicí).

„Hrát znovu s Rats a dělat ty skvělé písně znovu je vzrušující. Byli jsme úžasná kapela a prostě mám pocit, že je ten správný čas vrátit se do Boomtownu na návštěvu,“ okomentoval reunion Bob Geldof.

Kapela do Prahy přiveze hity jako I Don’t Like Mondays, Rat Trap a písně ze zatím posledního alba Citizens of Boomtown z roku 2020.