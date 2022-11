Byl jsem ujištěn, že je to běžné. Bob Dylan se omluvil za podpisy strojem

Dylan své rozhodnutí v prohlášení s omluvou svým fanouškům označil za „chybu v úsudku“. Majitelé strojem podepsaných tisků mají nárok na vrácení peněz, uvedl web stanice BBC.

Kontroverzní praktika vyšla najevo poté, co lidé na sociálních sítích začali porovnávat podpisy limitované edice vydání Dylanovy nejnovější knihy The Philosophy of Modern Song (Filozofie moderní písně) nakladatelství Simon & Schuster. Výtisků v limitovaném vydání bylo 900 a jeden stál 600 dolarů (v přepočtu zhruba 13 900 korun).

Strojové podpisy na jednotlivých výtiscích nebyly všechny stejné, verzí Dylanova podpisu, které stroj střídal, bylo až sedmnáct.

Případ strojových podpisů se týká také dvou sbírek Dylanových maleb, které obě vyšly v letošním roce. Britský distributor Castle Fine Art, který Dylanovy tisky prodává, uvedl, že o strojových podpisech nevěděl.

Nyní 81letý Dylan uvedl, že každé dílo podepisoval vlastnoručně. V roce 2019 ho ale začaly sužovat zdravotní obtíže, které nazval závratěmi. V souvislosti s nimi se rozhodl používat k podepisování stroj. „Byl jsem ujištěn o tom, že je to v umělecké a literární sféře běžná praxe,“ nechal se slyšet.

Bob Dylan je jedním z nejvýznačnějších umělců současnosti a jeho dílo tvoří nezpochybnitelný kánon populární hudby. Ovlivnil nespočet dalších muzikantů či zpěváků, kromě Nobelovy ceny je držitelem Grammy, Zlatého glóbu, Oscara a mnoha dalších vyznamenání.