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Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu legendárního hudebníka Boba Dylana. Pětaosmdesátiletý americký písničkář k setkání využil pauzu při svém italském turné. Do Apoštolského paláce dorazil za svým krajanem v pohodlném outfitu, který při audienci u vrcholného církevního představitele zaujal zahraniční média.
Autor: Reuters
Hudebník, který se na veřejnosti ukazuje jen zřídka a své soukromí si pečlivě střeží, zvolil pro setkání s hlavou katolické církve neformální outfit. Do paláce přišel v černé mikině s kapucí přetaženou přes hlavu a v rukavicích, což vytvářelo dokonalý kontrast s bílým rouchem papeže.
Autor: Reuters
Svatý otec věnoval legendárnímu písničkáři růženec a na oplátku od něj převzal výtisk jeho autobiografie Chronicles: Volume One. Oba muže spojují společné kořeny v americkém Středozápadě i blízký vztah k hudbě a filozofii.
Autor: Reuters
Papež Lev XIV. totiž vyrostl na Dylanových skladbách a v jedné ze svých knih dokonce citoval text jeho dosud nevydaného protiválečného protestsongu z roku 1963. Pro Dylana šlo o druhou papežskou audienci v životě – poprvé totiž vystupoval před Janem Pavlem II. už v roce 1997.
Autor: Reuters
Pětaosmdesátiletý Dylan (vlastním jménem Robert Allen Zimmerman) je nyní na koncertním turné v Evropě, během něhož mimo jiné vystoupí ve čtvrtek v Římě a v sobotu v Bologni. S papežem se setkal ve středu odpoledne.
Autor: 65. pole
Dylan zásadním způsobem ovlivnil populární hudbu 20. století. Do povědomí veřejnosti se dostal nejvíce v 60. letech, kdy propojil folk s osobitými texty o politice, válce, svobodě, lásce a lidském osudu.
Autor: Recordmecca
Za svou činnost byl v roce 2016 oceněn Nobelovou cenou za literaturu díky svým poetickým textům, kterých si Švédská akademie považuje pro jejich mimořádně významnou literární hodnotu.
Autor: Reuters
Písničkář známý hity jako Knockin’ on Heaven’s Door, Hurricane nebo Blowin’ in the Wind vystoupil několikrát i v Česku. Naposledy 6. října 2024 v pražském O2 universu v rámci zastávky turné Rough and Rowdy Ways.
Autor: Profimedia.cz