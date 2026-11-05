V černé mikině s kapucí na hlavě. Bob Dylan se ve Vatikánu setkal s papežem

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Věčný poutník, jehož cestu lemují desítky cen. Bob Dylan slaví 85. narozeniny
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Věčný poutník, jehož cestu lemují desítky cen. Bob Dylan slaví 85. narozeniny
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Recenze: Madagaskar 2: Útěk do Afriky 70 %, Onemanshow: The Movie 35 %, Cesta bojovníka 50 %, Na horách 50 %, Chlap na střídačku 0 %, Batman 85 %, Všichni svatí mafie 50 %, 22 Jump Street 40 %, Pán prstenů: Společenstvo prstenu 80 %, Transformers 70 %, Austrálie 70 %, Trainspotting 80 %, Rychle a zběsile 10 55 %, Světová válka Z 60 %, Život 55 %, Kursk 60 %, Hunger Games: Balada o ptácích a hadech 55 %, Stvůry 55 %, 96 hodin: Odplata 50 %, Matrix Reloaded 60 %
Callum Turner se stále výrazněji rýsuje jako nový James Bond. Britský herec absolvoval kamerové zkoušky a spekulace nyní přiživila také informace, že si uvolňuje prostor pro další pracovní závazky....
Ponuré ulice viktoriánského Londýna, duchové minulosti a Johnny Depp, kterého by na první pohled poznal málokdo. V nové adaptaci Dickensovy Vánoční koledy se herec promění ve zjizveného a zestárlého...
Ve věku 86 let zemřel britský herec Patrick Stewart. Ztvárnil jednu z klíčových rolí kapitána Jeana-Luca Picarda v legendárním sci-fi seriálu Star Trek. Proslavila ho také série X-Men.
Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu legendárního hudebníka Boba Dylana. Pětaosmdesátiletý americký písničkář k setkání využil pauzu při svém italském turné. Do Apoštolského paláce dorazil za svým...
Ve věku 85 let zemřela herečka Elke Sommer. Proslula především jako půvabná Maria Gambrelli z komedie Komisař Clouseau na stopě aneb Výstřel v temnotě, kde tvořila pár s Peterem Sellersem. Hrála...
Obrazy plné výrazných barev, inspirace antickými motivy i ekologická nebo existenční varování. Takovou podobu dostala komentovaná prohlídka výstavy s názvem Pop Renaissance v pražském Museu Kampa,...
Liberecký hudebník Lipo přichází s novým videoklipem k písni Vlaštovky, na kterém spolupracoval s dětským pěveckým sborem Severáček. Osobně laděná skladba vychází ze zkušenosti se ztrátou blízkých...
Pražské divadlo Hybernia chystá na příští rok premiéru původního českého muzikálu Merlin. Inscenaci s hudbou a libretem Lukáše Daniela Paříka láká diváky na příběh plný magie, lásky a naděje. Titulní...
Co je to za nesmysl? řekne i člověk při pohledu na titul Když Afrikakorps vládl v Americe. Vzápětí si ovšem na přebalu nové knihy Milana Vodičky přečte Lsti, klamy, osudy, mystifikace, náhody a...
Ve věku 99 let zemřel švédsko-americký dirigent Herbert Blomstedt. Švédský rozhlas informoval, že skonal ve středu ve svém domě v Göteborgu. Blomstedt, který v minulosti vedl vyhlášené orchestry,...
Po jednadvaceti letech se na plátna kin vrací jeden z nejuznávanějších filmových kšeftařů s armádním materiálem. Světlo světa spatřil první oficiální trailer k akčnímu snímku Lords of War, který...
V přímém přenosu vyhlašování cen Český slavík v pátek 27. listopadu vystoupí loňští vítězové Ewa Farna a Václav Noid Bárta, dále Vojtěch Dyk, Tereza Mašková, Markéta Irglová nebo Sofian Medjmedj....
Vskutku velkolepě působí Wildwood: Tajemství zakázaného lesa, novinka Studia Laika, které si zakládá na dokonalé ruční práci klasické animace. Ovšem má to háček, v Česku se film uvádí jako nevhodný...
Hudební festival v zimních měsících? Na první pohled nesmysl, nicméně letošní první prosincový víkend realita. Populární festival elektronické hudby Beats for Love totiž rozšiřuje své působení mimo...
Jinej svět není k dispozici, hlásá kapela Monkey Business na dvanáctém řadovém albu. Z obalu shlížejí tři jedovatě barevné kočky, nakreslené rukou výtvarníka Františka Štorma. V jejich zkoumavém...
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První sólový singl vydala na své dvacáté narozeniny. Charlotte Gott zpívá anglicky, propojuje pop s R&B a spolupracuje s producentem, který se podílel na hitech Miley Cyrus nebo Jamese Blunta. Nyní...
Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu legendárního hudebníka Boba Dylana. Pětaosmdesátiletý americký písničkář k setkání využil pauzu při svém italském turné. Do Apoštolského paláce dorazil za svým...