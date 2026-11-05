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V černé mikině s kapucí na hlavě. Bob Dylan se ve Vatikánu setkal s papežem

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Fotočlánek   11:24
Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu hudebníka Boba Dylana. (4. listopadu 2026) Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu hudebníka Boba Dylana. (4. listopadu 2026) Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu hudebníka Boba Dylana. (4. listopadu 2026) Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu hudebníka Boba Dylana. (4. listopadu 2026) Bob Dylan ve 2. polovině 60. let (z knihy Kdo je ten chlap?) Bob Dylan při vystoupení na festivalu v Newportu v roce 1965 Americký hudebník Bob Dylan během vystoupení na festivalu v britském Paddock... Dvaaosmdesátiletý Bob Dylan, rodným jménem Robert Zimmerman je americký...
Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu legendárního hudebníka Boba Dylana. Pětaosmdesátiletý americký písničkář k setkání využil pauzu při svém italském turné. Do Apoštolského paláce dorazil za svým krajanem v pohodlném outfitu, který při audienci u vrcholného církevního představitele zaujal zahraniční média.

Věčný poutník, jehož cestu lemují desítky cen. Bob Dylan slaví 85. narozeniny

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