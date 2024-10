RECENZE: Bob Dylan přišel, zahrál a v očích znalců svého díla zvítězil

U géniů to tak bývá. Není na pódiu Bob Dylan kvůli obecenstvu, ale obecenstvo kvůli Bobu Dylanovi. Je to samozřejmě nadsázka, ale tak to má zpěvák zkrátka nastavené. Neokázale přišel na pódium, beze slova usedl k pianu a spustil úvodní All Along The Watchtower.

Soustředěně a skvěle hrající doprovodná kapela byla soustředěna kolem něj a reagovala na každé Dylanovo hrábnutí do kláves. Hudebníci byli skvěle sehraní a úsporná scéna bez jakéhokoliv světelného efektu dávala na vědomí, že jde pouze a jen o hudbu.