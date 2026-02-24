„Myslím, že Česko je jedna z nejkrásnějších zemí na světě a má ty nejbláznivější fanoušky, takže mi přišlo správné sem festival v létě přivézt,“ říká o Bludfestu jeho zakladatel Yungblud, vlastním jménem Dominic Richard Harrison.
Bludfest se letos vůbec poprvé přesune mimo Velkou Británii a jediným letošním místem konání bude Česká republika.
„Yungbluda a jeho energii jsme si zamilovali už na Rock for People 2024, kde předvedl neuvěřitelnou show. Když se nám naskytla možnost exkluzivně hostit jeho festival právě v Parku 360, věděli jsme, že do toho chceme jít,“ říká za RFP Concerts Luděk Motyčka.
„Od oznámení koncertu v Café V lese přes vyprodané haly až po Bludfest, který posune fanouškovský zážitek zase o level výš. Jsme rádi, že si Dominic pro třetí ročník svého festivalu vybral právě Českou republiku a že můžeme být součástí tohoto pohádkového příběhu už od první show,“ doplňuje David Urban z D Smack U Promotion.
Po hudebníkově rekordní trojnásobné nominaci na Grammy v rockových kategoriích, vítězství za Nejlepší rockové vystoupení a vydání druhé části alba Idols Pt. II zpěvák potvrdil, že právě Hradec Králové se stane startovním bodem celosvětové expanze festivalu. „Je šílené si uvědomit, že jsme před dvěma lety v Milton Keynes zasadili semínko, které teď zapustilo kořeny a rozšířilo se až do Česka. Potvrdilo to myšlenku, že je možné úplně všechno, když nikdy nepřijmete ne jako odpověď a máte komunitu, která vás bude následovat kamkoli. Opravdu si toho vážím a mám velké štěstí,“ dodává zpěvák.
Lineup přináší pestrou směs aktuálních jmen napříč žánry. Fanoušci se mohou těšit na blýskavý indie-pop v podání Pale Waves, energickou show art-rockového tria Palaye Royale i syrový rap, který přiveze atlantský raper Destroy Lonely. Po nedávné spolupráci s Lil Yachty se k sestavě přidává také výrazná osobnost alternativní scény Jesse Jo Stark. Sestavu dále doplňují vycházející hvězdy Nieve Ella a česká zpěvačka Pam Rabbit.
Bludfest v Česku pořádá koncertní label RFP Concerts ve spolupráci s D Smack U Promotion. Vstupenky budou k dispozici na www.bludfest.com, kde je už nyní možné přihlásit se do předprodeje. Ten odstartuje ve čtvrtek 26. února v 10:00. Veřejný prodej vstupenek začne o den později v pátek 27. února v 11:00.