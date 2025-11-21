Hudba praskajících ker a ohňů. Jubileum nezařaditelné Björk leckoho překvapí

S více než 40 miliony prodaných desek po celém světě je rodačka z islandského Reykjavíku, jejíž celé jméno zní Björk Guðmundsdóttir, jednou z nejprodávanějších alternativních umělkyň všech dob.
Drobná umělkyně v sobě skrývá podivuhodnou energii. Umí být extravagantní a výbušná, ale i jemná, citlivá a tichá. Říká se, že v její hudbě se odráží divoká mateřská země, s celou historií, přírodním bohatstvím i s nesmiřitelnými protiklady. Její hlas se chvěje, létá, násobí se, tryská jako vulkán. Křehké melodie se proplétají s těžkými vesmírnými tóny.
Björk neustále experimentuje s novými uměleckými formami a výrazovými prostředky. Každá nová deska je hudební událostí. Jejím zatím posledním studiovým albem je Fossora z roku 2022. Název je ženským novotvarem latinského výrazu pro horníka. Album je posledním z takzvané porozvodové trilogie, která začala Vulnicurou z roku 2015, plnou ran způsobených rozpadem vztahu, dva roky poté následovala deska Utopia coby nadějeplná vize ideálního světa.
Ohromná vnitřní svoboda dovoluje téhle výjimečné umělkyni dělat si věci absolutně po svém. Její hudba už dávno rezignovala na tradiční postupy, jako je dělení skladeb na sloky a refrény. Je postavená na neustálém znejisťování a ostrých kontrastech. Její písně vyrůstají z hlubin země, derou se na povrch skrz nervózní beaty, zakusují se do všeho kolem sebe, jsou nepolapitelné. Prokluzují mezi prsty, žijí si svým vlastním životem.
Nezkrotnost spolu s touhou provokovat, odkrývat a poznávat nové věci provází Björk po celý život. Narodila se 21. listopadu 1965 v Reykjavíku do rodiny islandských hippies a její obličej prozrazuje inuitské rysy. Bohémská matka se rozvedla, když byly Björk dva roky. Její výchova prý byla velmi alternativní a malá Björk již od pěti let hrála na klavír, flétnu a zpívala.
Sólová deska s islandskými písněmi z ní v jedenácti udělala místní popovou hvězdičku. Album se na Islandu stalo platinovým a dnes je vysoce ceněným sběratelským kouskem. Později začala Björk divočit v punkových kapelách Spit & Snot (Chrchel & sopel) a Kukl (Magie). V roce 1986 vyběhla na pódium v krátkém tričku v sedmém měsíci těhotenství a zpívala song Like a Virgin. Se synem Sindrim se v červnu toho roku narodila i kapela Sugarcubes.
Björk je Alenka z říše hudebních divů
Po rozchodu se Sugarcubes i s manželem Thorem Eldonem v roce 1993 natočila Björk sólová alba Debut a Post, inspirovaná amalgámem jamajské, africké a indické hudby. Po jejich úspěchu začala žít životem superhvězdy a na kolotoči koncertů, klipů a interview vydržela čtyři roky. Zhroutila se, když jí jeden z fanoušků poslal v balíčku bombu. Dotyčný spáchal sebevraždu, zpěvačka se stáhla z veřejného života a začala její proměna.
„Vystoupala jsem na vrchol hory a rozhlédla se po krajině. Po ledové scenérii, kde se třpytí sníh a kry praskají na lávových polích. Byl to zvuk, který se rozléhal široko daleko. Viděla jsem světla z měst, která se odrážela a zrcadlila v mracích. A pod nimi lávová pole. Bylo to skutečné techno.“ Na albu Homogenic z roku 1997, které jí vyneslo přezdívku „eskymácká technoprincezna“, jedinečným způsobem propojila folklór s moderními zvukovými technologiemi.
Tato deska a následná Vespertine z roku 2001 představily jemnější styl, ve kterém se prosadily především smyčce, harfy, inuitské pěvecké sbory a elektronické zvuky. Název Vespertine označuje čas probouzení nočních živočichů a rostlin, ale také tajných tužeb a vysněných přání. Název desky Medúlla z roku 2004 znamená latinsky dřeň či jádro a má připomínat přírodní zpěv, který tu byl ještě před civilizací: „Znudilo mě používání hudebních nástrojů, proto jsem většinu skladeb postavila pouze na hlasu,“ řekla k tomuto albu Björk.
RECENZE: Björk si na Islandu vyrazila na houby a natočila o tom desku
Herecký talent prokázala drobná Islanďanka v ceněném snímku Tanec v temnotách dánského režiséra Larse von Triera z roku 2000, kde ztvárnila hlavní roli. Melodrama vyprávělo o slepnoucí české emigrantce Selmě Ježkové, dceři Oldřicha Nového (ve filmu jej ztvárnil herec a tanečník Joel Grey), jež před svým údělem uniká do muzikálového světa.
V roce 2005 natočila další experimentální filmový projekt se svým tehdejším partnerem, umělcem Matthewem Barneym, kde se měnili ve velryby. Pod názvem Drawing Restraint 9 vznikal v zátoce Nagasaki na japonské velrybářské lodi. Její rozchod s Barneym v roce 2013 byl podle ní nejbolestivější věcí, kterou kdy zažila a inspiroval ji k natočení Vulnicury, kterou představila i na festivalu Colours of Ostrava v roce 2015. Ze vztahu s Barneym má dceru Isadoru.
Björk se ráda prochází o samotě a zpívá. Ve své zemi tráví celou zimu. „Můj dům na Islandu je bílý a krásně splývá s krajinou. Když je venku zima a sněží, přicházejí k nám přátelé, já jim vařím horké kakao a povídáme si u krbu,“ svěřuje se. Celé hodiny vydrží hrát šachy a řešit matematické rovnice. Před lety vyhrála anketu o nejvýstřednější osobnost na světě a je také dlouholetou ekologickou aktivistkou.
V Česku vystoupila Björk celkem čtyřikrát. Poprvé roku 1995 v Paláci kultury a tři roky nato na Jam Music Festivalu v pražském kempu Džbán. V roce 2015 na již zmíněných Colours divákům předložila kolekci snad nejosobnějších písní, co kdy složila, v doslova komorním podání – za doprovodu britského Heritage Orchestra. A v září 2023 v pražské O2 areně, s místy upravenými pouze k sezení, nabídla multimediální show Cornucopia, spojující desky Utopia a Fossora. Vystoupení plné znepokojující muziky zavedlo posluchače prostřednictvím projekcí do kouzelného lesa s barevnými měnícími se houbami a rostlinami. Karlovarský filmový festival pak uvedl v evropské premiéře v roce 2014 film s názvem Björk: Biophilia Live.