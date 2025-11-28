Právní kroky proti Islandu. Zpěvačka Björk oslavila šedesátiny velice nezvykle

Björk oslavila své 60. narozeniny tím, že podrobně popsala, jak výtěžek z jejího předchozího singlu pomohl financovat soudní spory vedené proti Islandu.
Před dvěma lety vydala Björk společně se zpěvačkou Rosalíou a producentem Segou Bodegou skladbu Oral. Veškerý výdělek z ní putoval na podporu právních kroků obyvatel města Seyðisfjörður, kteří se brání proti provozu zahraničních lososích farem na Islandu. Už v době vydání písně Björk říkala, že právníci spolu s environmentálními organizacemi pracují na případech, které mají omezit nebo přímo zastavit chov ryb v mořských sítích.
„Chtěla bych osobně poděkovat Rosalíi... a všem, kteří naši věc podpořili,“ napsala. „Veškeré příjmy byly použity na to, aby Island nezaplavily rybí farmy, a abychom pomohli vytvořit právní rámec, který bude lépe chránit přírodu.“
Podle magazínu NME zpěvačka následně uvedla, na čem její tým pracuje. První případ se týká Seyðisfjörðuru, kde místní obyvatelé usilují o zastavení udělování licence k provozu rybí farmy. Druhý se rovněž týká stejného fjordu, tentokrát přesnějšího územního plánování. Třetí se zabývá úniky ryb z farem v Tálknafjörðuru a Patreksfjörðuru na západních fjordech. Čtvrtý míří na zastavení farmy v Sandeyri, která vznikla navzdory nesouhlasu tamních farmářů.
V den svých narozenin 21. listopadu podala nový právní podnět proti islandskému státu. Na závěr poděkovala všem, kteří její iniciativy podpořili. Pomocí příspěvků tak prý může její tým pokračovat v dalších případech a přispět tak k naplnění cíle chránit do roku 2030 alespoň 30 procent pevniny a moří.