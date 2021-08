RECENZE: Štěstí má podle Billie Eilish na novém albu temné podtóny

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Billie Eilish

Tahle otázka samozřejmě visela ve vzduchu prakticky od chvíle, kdy Billie oznámila název a datum vydání novinky. Album When We Fall Asleep, Where Do We Go? z ní udělalo senzaci, na udílení cen Grammy pobrala co mohla, miliony teenagerek hltají vše, co se mihne v tisku a na sociálních sítích.

Očekávání byla obrovská, ale už při premiérovém poslechu šestnácti nových písniček je evidentní, že poslední, kdo by se tím trápil, byla samotná Billie a její bratr Finneas, který je zde opět v roli producenta a spoluautora všech skladeb.

„Stárnu,“ prohlašuje zpěvačka v úvodní skladbě Getting Older. Troufalé od devatenáctileté dívenky, jenže Billie Eilish opravdu stárne – v nemilosrdném showbyznysovém soukolí je rok jako den a zpěvačka si je toho evidentně velmi dobře vědoma. V záři kamer, reflektorů, fotoaparátů na mobilních telefonech je každá vráska viditelnější a hlubší, přičemž ty nejznepokojivější se nedělají na tváři, ale na duši.

Brácha za všechny peníze

Billie dává nahlédnout do svého nitra, zpívá otevřeně o zpackaných vztazích, hledí do budoucnosti s nadějí, že ji čeká něco lepšího než teď – i to ale může být ironie, u ní člověk vlastně nikdy pořádně neví, na čem je – nevyhýbá se vulgarismům, ale nepoužívá je samoúčelně. Nese srdce na dlani, přesto máte celou dobu pocit, že část si nechává pro sebe.



Často zpívá jako kdyby se právě probudila a v hlavě ji ještě dojížděl sen. V úvodní sloce My Future si zamyšleně pohrává s hlasem, jako by zrovna hledala ty pravé melodické linky. Po chvíli se přidá beat, skladba dostane pevnější kontury, ale Billie se jich příliš nedrží a používá je jen jako odrazový můstek. Zní to autenticky, jako kdybychom byli přitom, když píseň vznikala. V této souvislosti je znovu třeba zmínit výrazný produkční vklad bratra Finnease – kdo viděl dokument Billie Eilish: The World’s a Little Blurry, ví, jak podstatnou roli v Billiině nejen pěveckém životě hraje.

Finneas přesně ví, co která skladba potřebuje, dokáže umocnit sestřin hlas a také mu v pravou chvíli jít z cesty. Skladbu Oxytocin podbarvil těkavým techno spodkem a nervózními zvuky, kroužícími kolem jejího zpěvu. Mluvenou „zpověď“ Not My Responsibity zahalil do mlhavého ambientního hávu se zvukem připomínajícím tikot hodin. I díky tomu není problém tuhle píseň nepíseň a svým způsobem asi nejosobnější věc na albu poslouchat opakovaně.

Nechte mě k**va na pokoji

Je to také okamžik, kdy si uvědomíte, že opravdu není podstatné, jestli je Happier Than Ever lepší než debut, zda je na něm hit ráže Bad Guy nebo jestli bude mít úspěch. Na první otázku si musí každý odpovědět podle svého vkusu a uvážení, druhá Billie a Finnease podle všeho vůbec nezajímala a třetí je mimo diskusi. Jenom na Apple Music si ji ještě před vydáním objednalo více než milion lidí, což z něj činí „nejpředprodávanější“ desku v historii této platformy. A je vlastně s podivem, že to Billie Eilish dokázala s tak komorní hudbou, která se nejlépe poslouchá tam, kde vznikla. O samotně, v ložnici nebo v pokoji a za zataženými závěsy, aby ani jeden tón a jediné slůvko nevylétlo oknem pryč.

S pozornými poslechy vyplave na povrch promyšlená dramaturgie alba, která nejsilnější okamžiky umístila až na samotný závěr, přičemž absolutním vrcholem je temná a dunivá NDA. Therefore I Am je známá už delší dobu, zde O’Connellovi znovu prokazují svou schopnost přijít s nenápadnou melodickou linkou, která se ale s opakovaným přehráváním spolehlivě zaryje do mozku.



Happier Than Ever Billie Eilish Hodnocení­: 80 %

A titulní Happier Than Ever je vlastně shrnutím všeho, oč Billie Eilish jde a oč se snaží. Začne poklidně, takřka a capella, pak se přidá akustická kytara, Billiin zpěv nabírá na síle a emocích, ozve se beat a po několika minutách skladba exploduje do stadionového chorálu. Tohle přesně je moment, kdy bude mít Billie na koncertech dav pod sebou totálně na lopatě. Just-fuckin’-leave-me-alone, odseká poslední slova textu a opona letí dolů za doprovodu noiseových zvuků, příjemných jako když škrábete nehtem po plechu. Zbývá poslední akustická balada Male Fantasy, která uklidní zjitřené emoce a vášně.

Vstoupit do světa Billie Eilish je celkem snadné, mnohem těžší je se v něm vyznat. Úplně to nedokáže asi ani ona sama a těžko říct, zda se jí to někdy povede. Hudba v tomto sebepoznání podle všeho hraje svou roli a i když Billie podle vlastních slov nesnáší tvorbu nových písniček, Happier Than Ever dokazuje, že když se opravdu kousne a má svůj den, nemá konkurence moc šanci. Čert vem všechen ten humbuk, který Billie Eilish provází a nějakou dobu ještě provázet bude. Hudba ční vysoko nad ním.