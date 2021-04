VIDEO: Billie Eilish se v novém videoklipu vrací k bývalému vztahu

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Billie Eilish

Skladby Your Power si Billie nesmírně cení, prohlásila, že je to její srdeční záležitost. Skladba podle jejích slov pojednává o mnoha odlišných situacích, které jsme zažili nebo jsme byli jejími svědky. „Doufám, že někoho inspiruje ke změně. Pokuste se nezneužívat svou sílu,“ vzkazuje zpěvačka prostřednictvím svého profilu na Instagramu.



Klip si Billie režírovala sama a v textu písničky se vrací k vztahu s raperem 7:AMP (vlastním jménem Brandon Quention Adams), který tvořil jednu z dějových linií dokumentu Billie Eilish: The World’s A Little Blurry.



Pokud jde o nové album, ponese název Happier Than Ever a vyjde 30. června. „Jsem nadšená, nemůžu se dočkat, až to uslyšíte,“ prohlašuje zpěvačka. Na albu spolupracovala opět s bratrem Finneasem O’Connelem v roli producenta a bude obsahovat šestnáct skladeb. Kromě Your Power například Oxytocin, Billie Bossa Nova, Male Fantasy nebo Getting Older. Tak uvidíme a uslyšíme, zda je Billie Eilish skutečně šťastnější než kdy jindy.