Vy staří bílí muži, vaše jména vidíme u Epsteina, zastal se Billie Eilish její bratr

Bratr Billie Eilish se zastal zpěvačky před „mocnými bílými muži“, které podle něj rozhněval její proslov na nedělním předávání hudebních cen Grammy. Čerstvá držitelka ocenění za píseň roku Wildflower totiž při své děkovné řeči kritizovala počínání federálních agentů zasahujících ve Spojených státech proti migrantům.
Billie Eilish a Finneas s Grammy za píseň roku (Los Angeles, 1. února 2026)

Billie Eilish a Finneas s Grammy za píseň roku (Los Angeles, 1. února 2026) | foto: Reuters

Billie Eilish na cenách Grammy v Los Angeles (1. února 2026)
Grammy za nejlepší album má Kendrick Lamar, píseň roku je od Billie Eilish.
Bad Bunny na cenách Grammy (1. února 2026, Los Angeles).
Billie Eilish a Finneas s Grammy za píseň roku (Los Angeles, 1. února 2026)
„Vidím, jak je mnoho velmi mocných starých bílých mužů rozhořčeno tím, co moje 24letá sestra řekla během svého děkovného projevu. Vaše jména můžeme doslova vidět v Epsteinových spisech,“ napsal Finneas O’Connell na platformě Instagram Threads.

V momentě, kdy v neděli na pódiu Crypto.com Areny v Los Angeles přebírala cenu za píseň roku pro svůj song Wildflower, přidala totiž Billie Eilish vedle klasického poděkování i slova kritiky. Týkala se řešení migrace administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Umělci na Grammy propírali ICE i Epsteina. Ztroskotanče! vzkázal Trump moderátorovi

„Pokaždé, když jsem v této místnosti, cítím se velmi poctěna. Jsem velmi vděčná, ale upřímně řečeno nemám pocit, že bych měla říkat něco jiného než to, že v ukradené zemi není nikdo nelegálně,“ řekla zpěvačka.

Svůj proslov navíc doplnila o hanlivý výrok „fuck ICE“. Na pódium ji doprovodil právě bratr Finneas, který je tradičně spoluautorem a zároveň producentem vítězné písně.

Billie Eilish nebyla jedinou, kdo slavnostní večer využil k projevu nesouhlasu proti krokům amerického prezidenta. Podobně mluvil i Portorikánec Bad Bunny, který si odnesl prestižní ocenění za svůj počin s názvem Debí tirar más fotos v kategorii album roku.

„Nejsme divoši. Nejsme zvířata. Nejsme mimozemšťané. Jsme lidské bytosti a jsme Američané,“ řekl raper a dodal „ICE out“ neboli pryč s agenty Imigračního a celního úřadu USA, kteří během zásahů v Minneapolis zastřelili už dva Američany. Oba umělci sklidili v sále za svůj projev bouřlivé ovace.

Matt Damon exkluzivně: Když točíte se Scorsesem, připadáte si jako v kostele

