Nechtěli ji mezi sebe, ale nedala se. Beyoncé vydala countryové album

Není to poprvé, co zpěvačka s tímto žánrem koketovala – a neobešlo se to bez kontroverze. V roce 2016 zařadila na album Lemonade countryovou skladbu Daddy Lessons. V listopadu téhož roku ji Beyoncé společně s kapelou The Dixie Chicks (od roku 2020 fungující pod jménem The Chicks), zazpívala na 50. výročním předávání cen Country Music Association.

Vystoupení mělo velmi slušný ohlas mezi kritickou obcí, rovněž sledovanost byla hodně silná, ale na sociálních sítích se mezi rigidními posluchači country vedla rozžhavená diskuse, že Beyoncé nemá na podobné akci co pohledávat.

CMA následně záznam vystoupení stáhla ze svých účtů a tvářila se, že Beyoncé na zmíněné akci vůbec nevystoupila. V prosinci 2016 získalo album Lemonade devět nominací na ceny Grammy, ale Daddy Lessons se neobjevila v countryové žánrové sekci, protože prý podle hlasujících akademiků nebyla „dostatečně country“.

Beyoncé coby umělkyni černé pleti, která se zpravidla pohybuje v jiných žánrech, bylo zkrátka velmi zřetelně naznačeno, že v country nemá co pohledávat. Místo aby zařadila zpátečku a vycouvala, pustila se zpěvačka do podrobného zkoumání historie countryové hudby a zkoumala její afroamerické kořeny.

Výsledkem byla nejen módní kolekce oblečení Ivy Park Rodeo z roku 2021, ale také chuť natočit album, které by přineslo její pohled na žánr country.

Na albu Cowboy Carter začala Beyoncé pracovat v roce 2019, přičemž nahrávání zasahovalo do doby covidové pandemie, což bylo podle zpěvaččiných slov nejkreativnější období její dosavadní kariéry.

Během lockdownů a dalších omezení Beyoncé vytvořila albovou trilogii, jejíž první část, tedy Act I, tvoří zmínění deska Renaissance, druhou – Act II – aktuální Cowboy Carter. Jelikož úvodní díl oslavoval disco, house a vůbec klubovou taneční muziku a „dvojka“ jde ke kořenům country, očekává se, že Act III bude opět v duchu zcela jiného žánru.

Poprvé bylo album avizováno 11. února 2024 během Super Bowlu, kdy společnost Verzion Communications odvysílala reklamu Can’t B Broken. Beyoncé se v ní snaží zbourat internet prostřednictvím šílených počinů. Chce například nahrát instrumentální jazzovou desku, zpívat nikoliv v hale Las Vegas Sphere, ale na jejím vrcholu, sestrojit své robotické dvojče s umělou inteligencí, letět do vesmíru nebo představit sadu panenek Barbey.

Když nic z toho nezabere a internet se neotřese v základech, poručí Beyoncé svému týmu: „Tak dobře, jsou připraveni. Pusťte novou hudbu“.

Poté Beyoncé na Instagramu zveřejnila upoutávku na album. Šlo o video v režii britské filmařky Nadii Lee Cohen, které odkazovalo na slavnou road movie Paříž, Texas německého režiséra Wima Wenderse.

Následně se oznámení desky objevilo i na zpěvaččiných webových stránkách a vyšly singly Texas Hold’Em a 16 Carriages. Poté Beyoncé zveřejnila název Cowboy Carter.

„Kritika, které jsem čelila od doby, kdy jsem vstoupila do žánru country, mě přiměla překonat všechny překážky. Tohle album je výsledkem výzvy, kterou jsem si sama sobě připravila, a času, který jsem věnovala prolínání hudebních stylů. Doufám, že v něm uslyšíte mé srdce, duši a lásku, kterou jsem vložila do každého detailu. Tohle není countryové album, je to album Beyoncé,“ vzkázala zpěvačka na svém instagramovém účtu.