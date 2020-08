RECENZE: Novinka Black Is King od Beyoncé je hodina a půl kýče

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Beyoncé

Jistě si vzpomínáte na slavné video Michaela Jacksona k písni Black Or White. Svého času to byla bomba, hudební televize ho drtily od rána do večera. Krom úžasných triků zaujalo jasně formulovaným poselstvím: nezáleží na tom, jakou má kdo barvu pleti, jsme jedné krve. Toto si vzala zasvé zpěvačka Beyoncé a posunula Jacksonův vzkaz ještě na vyšší level.



Black Is King, stojí v záhlaví jejího nejnovějšího počinu. Hudebního filmu, v němž se mísí poetika new age, vzpomíná se na audiovizuální snímky režiséra Godfreye Reggia (Powaqqatsi, Naqoyqatsi) s úchvatným hudebním doprovodem Philipa Glasse. Nic podnětného ovšem tento tvar nenabízí, Beyoncé coby spolurežisérka sází jeden vizuálně efektní, ale prázdný obraz, za druhým.

Pětaosmdesátiminutová podívaná začíná příznačně výjevem hlavní protagonistky s černošským miminkem v náručí, přičemž kamera se labužnicky pase na zpěvaččině odhalené nožce. Toporná kašírka pokračuje „hlubokými“ výroky typu „černá je barva mé nejmilovanější kůže“ a podobně. Urputně korektní, přeplácané slzopudnými výjevy, výživné asi jako cukrová vata z pouti.

Není divu, celá tato přeslazená bonboniéra vznikla jako přívěšek k soundtracku z filmu Lví král, kompletně počítačem generovaném remaku animovaného snímku z roku 1994. I zde je všechno jen jako. Přehrávané, kašírované. Prakticky každý záběr působí strnule a chtěně. Cítíte urputnou snahu, aby to celé hezky vypadalo. Jsou to rozhýbané pohlednice, za nimiž se neskrývá nic dalšího.



Black Is King Beyoncé Hodnocení­: 30 %

Beyoncé hodlá propagovat africkou kulturu, ale výsledek jejího snažení připomíná procházku skanzenem, v němž není ani stopa po čemkoliv autentickém. Je to MTV afro pop, kde hlavní roli hrají roztřesená pozadí a lascivní pohledy kamer na poloodhalená poprsí. Podobně mělká je i hudební náplň. Nedočkáme se ničeho podnětného, opravdu strhujícího. Po skutečné world music tu není ani stopy, písničky jsou opatrné, bez známky opravdové touhy a vášně. Zkrátka zhudebněná disneyovka, rozpohybovaná právě tak krotce a plaše, aby se za každou cenu líbila a vydělala co nejvíc peněz.