Koncertem v Dubaji nechtěla nikomu ublížit, hájí zpěvačku Beyoncé otec

Bylo to její první samostatné vystoupení od roku 2018, takže si je hodlala užít se vším možným luxusem.

„Beyoncé vás zve na víkend, v němž se vaše sny stanou skutečností,“ stálo mimo jiné v pozvánce, která zahrnovala letenku v business třídě a ubytování v hotelu Atlantis The Royal.

Na sociálních sítích mezi zpěvaččinými fanoušky vyvolal tento krok nevoli. Poukazovali hlavně na to, že Beyoncé propaguje Dubaj a Spojené arabské emiráty, kde je homosexualita trestána smrtí.

„Není nic obdivuhodného na tom, že Beyoncé dostala zaplaceno ohromné množství peněz za propagaci země, která je tak bezostyšně proti lidským právům,“ napsal jeden z fanoušků na Redditu.

„Bude zpívat písně, které jsou údajně oslavou černošské queer kultury, hordě miliardářů v Dubaji, což je strašné faux pas,“ kroutil pomyslně hlavou jiný její fanda.

Na zpěvaččinu obranu vystoupil v rozhovoru pro TMZ.com její otec Matthew Knowles. Prohlásil, že jeho dcera vzdala zemi respekt a respektu se jí také dostalo. „Nikdy by neudělala nic, čím by někomu vědomě ublížila“, řekl ještě a dodal, že Beyoncé „svým neuvěřitelným vystoupením v Dubaji sjednotila opravdu různorodé publikum a sblížila lidi tak, jak to umí nejlépe“.

Během soukromého koncertu zazněly skladby jako Otherside, Spirit, Bigger nebo Brown Skin Girl, během níž se k ní na pódiu přidala její dcera Blue Ivy Carter. Z aktuálního alba Renessaince nezazpívala ani jednu píseň.