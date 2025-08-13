Po 35 Grammy má Beyoncé svou první Emmy, zaujala kostýmy při fotbalové show

Slávou ověnčená americká hvězda Beyoncé si na své konto zapsala další úspěch. Kromě dosavadních 35 sošek Grammy se nově stala držitelkou také své vůbec první ceny Emmy. Po deseti neúspěšných nominacích v minulosti ji nyní získala za nejlepší kostýmy, kterými se blýskla během poločasové show vánočního zápasu NFL.
Beyoncé vystupuje během přestávky fotbalového zápasu NFL mezi Houston Texans a...

Beyoncé vystupuje během přestávky fotbalového zápasu NFL mezi Houston Texans a Baltimore Ravens v Houstonu. (25. prosince 2024) | foto: Eric Christian SmithČTK

Beyoncé vystupuje během přestávky fotbalového zápasu NFL mezi Houston Texans a...
Beyoncé vystupuje během přestávky fotbalového zápasu NFL mezi Houston Texans a...
Beyoncé vystupuje během přestávky fotbalového zápasu NFL mezi Houston Texans a...
Beyoncé přebírá cenu Grammy za nejlepší elektronické/taneční album
Jedná se o takzvanou „porotní Emmy“, která se udílí mimo běžný hlasovací proces a bez oficiálních nominací. Web Euronews vysvětluje, že se obvykle jedná o vysoce technické ceny. Vítězové je obdrží během slavnostního ceremoniálu Creative Arts Emmy Awards, který se bude konat 7. září – týden před udílením „hlavních“ cen Primetime Emmy 2025.

Zpěvačka Beyoncé při své show na zápase ligy amerického fotbalu (prosinec 2024)

Promo na show zpěvačky Beyoncé při zápase ligy amerického fotbalu (prosinec 2024)

Popová hvězda si podle porotců sošku za nejlepší kostýmy pro varietní, non-fikční či reality pořady zasloužila spolu s pěti dalšími členy týmu za westernově laděné vystoupení „Beyoncé Bowl“.

Všichni do sedel! Beyoncé rozpoutala westernové šílenství, firmy sčítají zisky

Poločasová show diváky oslnila během vánočního zápasu NFL mezi týmy Baltimore Ravens a Houston Texans.

Americká hvězda je tak na půl cesty do prestižního klubu EGOT, jehož členy jsou například legendární Elton John nebo zpěvačka Barbra Streisandová.

Zkratka EGOT představuje jednotlivá ocenění – Emmy, Grammy, filmový Oscar a divadelní cenu Tony.

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

