Jedná se o takzvanou „porotní Emmy“, která se udílí mimo běžný hlasovací proces a bez oficiálních nominací. Web Euronews vysvětluje, že se obvykle jedná o vysoce technické ceny. Vítězové je obdrží během slavnostního ceremoniálu Creative Arts Emmy Awards, který se bude konat 7. září – týden před udílením „hlavních“ cen Primetime Emmy 2025.
Popová hvězda si podle porotců sošku za nejlepší kostýmy pro varietní, non-fikční či reality pořady zasloužila spolu s pěti dalšími členy týmu za westernově laděné vystoupení „Beyoncé Bowl“.
Poločasová show diváky oslnila během vánočního zápasu NFL mezi týmy Baltimore Ravens a Houston Texans.
Americká hvězda je tak na půl cesty do prestižního klubu EGOT, jehož členy jsou například legendární Elton John nebo zpěvačka Barbra Streisandová.
Zkratka EGOT představuje jednotlivá ocenění – Emmy, Grammy, filmový Oscar a divadelní cenu Tony.