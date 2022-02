Zemřela americká funková zpěvačka a skladatelka Betty Davisová

Vlivná interpretka a částečně průkopnice soulu, funku a rocku zemřela ve středu přirozenou smrtí.

Betty Davisová, rodným příjmením Mabryová, působila jako skladatelka, aranžérka a také modelka. Známá je například její píseň Get Ready For Betty. Větší slávy v mezinárodním měřítku se ale nedočkala. Vydala alba Betty Davis (1973), They Say I’m Different (1974), Nasty Gal (1975) a Is It Love Or Desire, které natočila v roce 1976, ale vyšlo až v roce 2009.

Milese Davise, jehož ženou byla zhruba rok v letech 1968 a 1969, seznámila s hudbou Jimiho Hendrixe a Slye Stonea, což vizionářského hráče a skladatele přivedlo k hledání nových cest v oblasti takzvaného jazz rocku či jazzové fúze.

Přebal Davisova alba Filles de Kilimanjaro (1968) tvoří stylizovaný portrét jeho tehdejší životní partnerky a deska obsahuje i skladbu pojmenovanou po ní: Mademoiselle Mabry (Miss Mabry).