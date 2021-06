Do Tasova na Besedu u Bigbítu přijedou britští Black Country, New Road

O sedmičlenném londýnském zjevení se mluví pouze v superlativech. Podobně jako oni na debutu For the First Time vydaném u labelu Ninja Tune dnes nezní nikdo. „Tahle kapela nás uhranula. Muzikanti se opírají o své hudební vzdělání, hrají maximálně precizně a dokážou být i absolutně živelní. Mám obrovskou radost, že poprvé do Čech se nám je po loni zrušeném pražském koncertě podaří přivézt právě na Besedu,“ říká hlavní dramaturgyně festivalu Kač Fišer. „Myslím, že Black Country, New Road jsou v tuhle chvíli nejlepší kapela na světě,” nešetří chválou John Doran z respektovaného magazínu The Quietus.

Svou třetí řadovou desku Forest of Your Problems do Tasova přiveze také londýnský objev Snapped Ankles. Motorické rytmy, noise, post-punková inspirace, šamanské kostýmy i vlastnoručně vyrobené syntezátory – tahle parta, která v Česku rovněž zahraje poprvé, nikoho nenechá sedět. A o zábavu bude postaráno i s belgickou šestkou Flying Horseman kolem zpěváka a skladatele Berta Dockxe, která se ráda noří do zvuků trpkého post-rocku či temného folku.



Základní akcent ovšem pořadatelé Besedy kladou na inspirativní umělce z obou zemí naší bývalé federace. „Naším hlavním cílem je mapovat aktuální dění na české a slovenské nezávislé hudební scéně, dovézt to nejzajímavější od zavedených umělců a zároveň včas rozpoznat nové talenty. Rádi bychom návštěvníkům zprostředkovali ucelený pohled na současnou hudbu,“ dodává Pavel Uretšlégr, ředitel festivalu a současně jeden z dramaturgů.

„Klíčový je pro nás také komfort návštěvníků a atmosféra v areálu. Do prodeje šlo 1 500 vstupenek a je opět už téměř vyprodáno. Během prázdnin možná ještě nějaké vstupenky uvolníme, ale půjde spíše jen o symbolické množství,“ doplňuje.

Osmadvacátý ročník Besedy proběhne 6. a 7. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Na třech scénách se představí padesátka účinkujících, dále na festivalu zahrají např. také B4, Katarzia, post-hudba, sinks, Hrubá hudba, Freakin’ Disco, Mutanti hledaj východisko, Severní nástupiště, Decultivate, Viah, Rouilleux, Tamara, Matka, HRTL, Gospel of the Future, Dokruhu nebo Člověk krve.