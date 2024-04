VIDEO: (Ne)dokonalý život. Berenika Kohoutová v klipu odkrývá své tajemství

Píseň pojednává o zdánlivě dokonalém životě, který tak rádi ukazujeme na sociálních sítích. K videoklipu vymyslela námět a vizuální zpracování sama Berenika Kohoutová, režie se ujal talentovaný filmař Lukáš Hausenblas.

„Když jsem psala text k Hot Or Not, záměrně jsem chtěla jít až na dřeň a poukázat na téma, které se mě dotýká – dokonalost versus nedokonalost. Často se na sítích chlubíme skvělým a bezproblémovým životem, ale realita bývá jiná,“ vysvětluje zpěvačka a herečka.

„Přišlo mi vtipné se střetnout s mojí touhou ukázat v klipu všechny nedokonalosti s potřebou Lukáše jakožto mladého kluka, který v něm chtěl mít hlavně záběry, kde jsem podle něj opravdu hezká. Musela jsem ho skoro nutit, aby nastřihl i to, co se do klipů obvykle nejspíš nedává,“ prozrazuje Berenika Kohoutová, který se v písni zamýšlí nad otázkami typu: Kde je hranice mezi tím být hot a kdy už je to not? Je hot být namalovaná? A not mít celulitidu? Je hot mít sexy šaty a dobré světlo? A not si to všechno dát bez filtrů? A kdo o tom rozhoduje?

„Písní Hot or Not jsem chtěla dodat sebevědomí ženám a i sobě. Že je v pořádku procházet si různými fázemi a nenechat se nikým hodnotit. Ve videoklipu jsem šla už úplně s kůží na trh. A navíc jsem odkryla jedno svoje tajemství,“ uzavírá s úsměvem Berenika Kohoutová.