Koller, Nagy, Mirai i Pokáč ve studiu. Rádio Impuls zmapuje festival Benátská!

U mikrofonu festivalového studia Ráááádia se vystřídá řada hudebních osobností. Do vysílání zavítají mimo jiné Richard Müller, Igor Timko z kapely No Name, Peter Nagy, Mirai Navrátil, Michal Hrůza, Pokáč, Petr Fiala ze skupiny Mňága a Žďorp, Michal Malátný z Chinaski nebo Jiří Macháček z Mig 21.
A právě tři Živááááky budou jedním z vrcholů festivalového vysílání Rádia Impuls. Ve čtvrtek to odstartuje ve 20:00 hodin slovenská skupina No Name, v pátek v 17:50 se ke slovu dostane David Koller a sobota od 16:30 bude patřit hitům Michala Hrůzy s kapelou Hrůzy.
Tři hudební scény a na každé z nich moderátoři Rádia Impuls. Ti provedou návštěvníky celým programem a postarají se o to, aby nikomu neuniklo nic podstatného z festivalového dění.
„Benátská s Impulsem je pro nás srdcová záležitost a už se moc těšíme na návštěvníky a fanoušky, kteří se bezesporu postarají o fantastickou atmosféru. Tu se pokusíme přiblížit všem našim posluchačům díky mobilnímu studiu přímo na místě a exkluzivním přenosům z koncertů,“ říká programový ředitel Impulsu Ondřej Cikán.
„Budeme všude tam, kde se něco zajímavého bude dít a Benátskou s Impulsem samozřejmě ožijí i naše sociální sítě. Budeme rádi, když tuhle festivalovou jízdu pojedete s námi,“ dodává.