GLOSA: Z pódií Benátské! s Impulsem zněl i Clapton, triumfovali Europe

Dramaturgie Benátské! s Impulsem má smysl pro humor. Prakticky ve stejnou chvíli umístila na hlavní pódium Čechomor a do Hudebního stanu Rádia Impuls České srdce, tedy kapelu, v níž Karel Holas kdysi účinkoval.



Méně vtipný souběh nastal večer, kdy proti Europe hrál ve stanu Nerez & Lucia. Skupina, která se letos vrátila s novou a skvělou deskou a zpěvačkou Luciou Šoralovou, patří k tomu zajímavějšímu, co letos přehlídla nabídla. Už proto, že oproti mnohým jiným nejde o úplnou festivalovou stálici. Takového Marka Ztraceného – ve vší úctě k němu – diváci letos v této podobě mohli slyšet už několikrát. A ještě párkrát jej takto zažijí.

Ale bohužel. Kdo se chtěl zúčastnit koncertu jediné letošní zahraniční hvězdy, musel si na vystoupení nejzajímavějšího staronového projektu posledních let nechat zajít chuť. Přitom bylo o co stát. Když se rozjela druhá část písně Klec, publikum úplně šílelo. A hezké odezvy se dočkala i titulní píseň desky Zlom. Je fajn, že se i navzdory hvězdné konkurence Nerezu sešli zjevně poučení diváci.

Europe slibovali energickou show, a tu také dodali. Odstartovali rockovou peckou Walk the Earth ze stejnojmenné poslední desky, v písni Rock the Night publikum bez problémů rozezpívali. Pak následoval průlet kapelovou diskografií včetně třeba mohutné hymnické skladby Last Look at Eden nebo rockové balady Carrie.

Švédská skupina není jistě přímo kapelou jednoho hitu, jednu konkrétní píseň by však vynechat nemohla. A tak i když se pod pódiem sešel obří dav a třeba na skladbu Cherokee se pařilo i vzadu, až se závěrečným The Final Countdown dav úplně vybouchl. „Díky moc, díky moc. Zase se uvidíme,“ rozloučil se zpěvák Joey Tempest lámanou češtinou a bylo po všem. Ale Europe rozhodně nezklamali.

Podvečer ještě festivalové publikum potěšil Richard Müller, jenž taky nenechal nic náhodě a nasázel hlavně hity – Nina Ricci, Nebude to ľahké, v níž lidi rozezpíval, Milovanie v daždi, Srdce jako kníže Rohan nebo Baroko, kde většinu písně odzpívaly jeho tři vokalistky.

Müllera doprovázela skvěle sehraná kapela včetně dechové sekce. Hodně se sólovalo – například na kytaru v Nebude to ľahké, na saxofon v písni Milovanie v daždi, ale nikdy to nebylo samoúčelné a nerušilo. Sám zpěvák se předvedl ve výborné kondici a s publikem živě komunikoval.

Na závěr zahráli Po schodoch s vnořenými instrumentálními úryvky z I Shot The Sheriff ve stylu Erica Claptona a s publikem se Müller po nabitém setu rozloučil písní Štěstí je krásná věc.

V sobotu nabídne Benátská! s Impulsem tuzemské jistoty jako No Name, Chinaski či Michala Hrůzu, v hudebním stanu se představí IMT Smile, Ivo Jahelka nebo David Stypka & Bandjeez.