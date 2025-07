RECENZE: Deska Bena Cristovaa a Sofiana Medjmedje je přehlídka mumlání

Stane se to v sedmnácté vteřině úvodní skladby Pistol. Přesně v ten okamžik ze sebe začne Ben Cristovao chrlit jeden prohřešek proti správné výslovnosti, přízvucích a vůbec mluvené podobě českého jazyka za druhým. „Stalo se toho tolik, že to nejde říct za jeden song, to by trvalo too long“, abychom ocitovali část textu, která, samozřejmě nechtěně, nese varování, že tuhle písní rafinované mučení všech, které nekonečně irituje okázalé prznění rodné řeči.

Halabala naházená skrumáž anglismů, sexismů a milostného loudění působí, jako kdyby ji v polední pauze vygenerovala umělá inteligence. I to je ovšem součást žánru.