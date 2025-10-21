GLOSA: Láska a ptáci. Když Ben Cristovao a Sofian Medjmedj otevřou ústa, je zle

Jindřich Göth
  11:15
Dvojice Ben Cristovao a Sofian Medjmedj vydala bez předchozího oznámení další společné album Denpasar, které hudebně i zvukově navazuje na předchozí, v červenci vydaný počin Khaosan.
Deska obsahuje čtrnáct skladeb, kombinující moderní pop a elektroniku. Stejně jako její předchůdce vznikla během společné cesty obou zpěváků po Asii. O produkci se, stejně jako v případě alba Khaosan, postarali Tomáš Plíšek alias Reginald, David Kandler a Ethnic, podepsaný mimo jiné pod aktuálním počinem Adama Mišíka Chaos bez krásy.

„Tahle naše éra s mým bro Bennym trvá už rok. Na samotných albech děláme dokonce i něco přes rok. Od úplného začátku jsem věděl, že tuhle éru budu milovat. Máme za sebou dlouhou cestu — i když se na obou deskách všechno motá kolem žen, obtiskli jsme do nich jeden velký příběh, který se píše už od Prahy, přes Bali, Thajsko až po Kuala Lumpur. Byla to jedna velká jízda a něco, na co nikdy nezapomenu. A přesně tohle jsme, myslím, dostali do těchto našich dvou alb,“ říká Sofian Medjmedj.

Živě materiál z obou desek Ben Cristovao a Sofian Medjmedj představí 21. a 22. prosince v O2 universu. Připravena bude 360° scéna, která fanoušky vtáhne přímo do centra dění. Pilotním singlem alba Denpasar je song Hedvábí, což by za jistých okolností byl docela povedený popový song. Tepavý beat, zvukový kabát ve stylu synthwave, chytlavé melodické linky.

RECENZE: Deska Bena Cristovaa a Sofiana Medjmedje je přehlídka mumlání

Potud vše v pořádku, ale v okamžiku, kdy Ben Cristovao a Sofian Medjmedj otevřou ústa, je zle. Oba hlasy jsou prohnané autotunem až za hranicí poslouchatelnosti. Co se slovní náplně týče, nezbývá než zopakovat vše, co bylo vyřčeno v recenzi na zmíněný předchozí počin Khaosan: „Halabala naházená skrumáž anglicismů, sexismů a milostného loudění působí, jako kdyby ji v polední pauze vygenerovala umělá inteligence.“ Co jsou platné celkem lákavé názvy skladeb jako To je vražda, napsala, když se nedočkáme ničeho jiného než dalšího přívalu rozšklebené výslovnosti, okázalého nezájmu o přízvuky a banalit typu „nikdo z nás není nevinnej“.

Položíme-li si otázku, proč Ben Cristovao a Sofian Medjmedj zpívají tak, aby jim nebylo rozumět, můžeme dojít v překvapivě prosté odpovědi: zpívají tak právě proto, aby jim nebylo rozumět. Hlasy jsou použity jako další hudební nástroj a texty neslouží k tomu, aby se v nich někdo rýpal a pokoušel se v nich najít nějaký smysl nebo sdělení.

Pro představu úryvek z textu písně Modelka: „Má holka letí dělat práci / něco mi říká, že tam bude párty / Mí boys mi radí ruce dát pryč / já se k ní stejně potom vrátím.“ Mládenec zřejmě trpí, že jeho dívka modelka kamsi letí a on se sžírá obavami, že mu bude nevěrná. Oprávněně?

Další slova napoví, že obavy nejsou plané: „Ty asi letíš dělat práci / něco mi říká, že tam budou ptáci / Mí boys mi radí ruce dát pryč / já se k ní stejně potom vrátím.“ Čistá láska ovšem dá zapomenout na „ptáky“ i „párty“, protože hoch se k oné modelce „stejně potom vrátí“. Ale proč vlastně? Na to není tak úplně snadné odpovědět. Verš „Kolik modelek v mojích DMs / a stejně v sobě nic si nevěřím“ zní jako šifra, čili se spokojme s prostým „Někdy jsem furt tak moc lonely / ani nevíš, jak mi chybíš, baby / Bez tebe to nejsem já“. A máme jasno.

