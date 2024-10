Nepříjemné zkušenosti? Fanynky mě chytaly za genitálie, vzpomíná Cristovao

„Snažím se na některá čísla nekoukat, protože to určitě má na člověka vliv. Už jen, protože je dnes každý může vidět. Potom ale samozřejmě dospějete do bodu, kdy se chcete podívat, jak si co stojí a pro co se dá třeba udělat ještě víc... Ale konkrétně čísla na Instagramu jsou něco, co se mi moc nelíbí, protože se podle nich začali lidi navzájem hodnotit a to mi přijde šílené,“ odpovídá na otázku, co pro něj znamenají statistiky na sociálních sítích a internetu obecně.

Rozruch nedávno na Instagramu způsobil, když v jednom ze svých příspěvků na české poměry velmi sebevědomě napsal: „Nechci být skromný. Věřím, že jsem na cestě ukázat, že jednou budu ten nejvšestrannější umělec v Čechách.“

„Chtěl jsem možná trochu pobouřit a vzbudit v lidech emoce, aby měli chuť zjistit, co si o té mé nové desce sami myslí. Poslechnout si ji. Aby pak za sebe skutečně mohli říct, že to co píšu, tak je, nebo není,“ vysvětluje.

bennycristo O pulnoci vychazi album "SPEKTRUM". Nechci byt skromny, verim, ze jsem na ceste ukazat, ze jednou budu ten nejvsestranejsi umelec v Cechach. Je tam tolik zanru, ze je nema smysl jmenovat. Neni tam nic z trendove hudby, kterou by lide mohli ocekavat, ale o to vic album prekvapi kdyz poslechnes od zacatku do konce, pac tam budou veci co ani nevis, ze mas rado. Jsem extremne vdecny za neuveritelne hosty @davidkollerofficial @richardmullerofficial @anna.vaverkova_ @pauliegarand @annabelle_sound @mirainavratil spickovou produkci @itsenthic @goshaboggi @fiedlerski @brzobohatyondrejofficial Jan Muchow vsem uzasnym muzikantum vc mych @karol_komenda a @albrecht_adam a absolutne srdecni organizaci a spojovani umeni memu managementu @championshipmusic konkretne @rychtarikl ktery dal do tohoto projektu opravdu vsechno. Verim, ze jsem diky tomuto albu zase trochu vice hudebne vyzral a promitne se to pozdeji i do meho rnb a rapu pac mam uplne nove studne ze kterych muzu cerpat.

A ke svým snahám bořit nejen aktuální deskou škatulky dodává: „Opravdu si myslím, že to tak je, že na to mám. Není jednoduché mít v jednom roce desku s největšími hiphopovými jmény, jakou jsme udělali s Milion Plus a zároveň vydat album s Davidem Kollerem nebo Richardem Müllerem. Nemyslím si, že tohle dokáže každý, pokud má v těch žánrech držet krok s dobou. Věřím, že jsem standardně skromný člověk, ale zároveň chci, aby se tu lidi uměli pochválit a nestyděli se za to, že tak učinili, když se jim něco povedlo udělat. To mi pak i přijde vůči té práci nefér, kdy jsem jí věnoval tolik času.“

Po srpnové nehodě už se Ben Cristovao cítí být na devadesát procent v pořádku. Tentokrát mu zásadněji do pracovních plánů nezasáhla, co ale před velkým koncertem v Edenu nebo jinými zásadními pracovními povinnostmi? Dává na sebe více pozor?

„Poslední dva tři měsíce před velkým koncertem už nejezdím na motorce, nedělám brazilské jiu-jitsu, protože už se mi před O2 arénou stalo, že mě při tréninku trochu pohmoždili krk a nemohl jsem pracovat s hlasivkami. Vlastně jsem dva týdny nemohl nic, polknout, pořádně mluvit... Říkal jsem si tehdy, jaký jsem idiot,“ vzpomíná.

A co kritické situace z opačného pohledu? V hledišti. Zažil Ben Cristovao takové? „Nic apokalyptického, maximálně se třeba holky trochu pošťuchovaly nebo zatahaly za vlasy. Na festivalech pak často řešíme, že lidem chybí voda a tak,“ odpovídá.

V minulosti řešil nepříjemné situace při hraní v klubech, kde je interpret fanouškovi výrazně blíž než na festivalu. „Někteří si na mě chtěli sáhnout trochu víc. Konkrétně dvakrát mě tam dost intenzivně chytla holka za genitálie a nechtěla pustit. Strašně to bolelo, zpíval jsem u toho a snažil se tu její ruku sundat... To byl asi můj extrém. Plus teda nějaké fanynky, co kdysi stanovaly před domem, kde jsem bydlel,“ uvádí.

V rozhovoru si dál můžete poslechnout, kdy je Benu Cristovaovi nejlépe, co rád popíjí při skládání muziky s kamarády nebo kde jsou kořeny jeho radosti z vystupování před lidmi. Promluvil také víc o tom, co ho irutuje na škatulkách a jak moc něco takového zná i ze sportu. Řeč přišla i na to, kam bude umělá inteligence posouvat hudební průmysl a jak se mu spolupracovalo na nové desce s jeho hudebními idoly Davidem Kollerem nebo Richardem Müllerem.