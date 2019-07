RECENZE: Cristovao se pitvoří až příliš. I vulgarismů by mohlo ubýt

Stejně tak zaujal naživo například na letošním Majálesu v Brně. Hlavně tím, jak strašně světově jeho hudba na koncertu zní, za což je bezpochyby potřeba poděkovat doprovodné kapele složené z prvotřídních muzikantů. Před svým největším vystoupením v obří hokejové hale vydává Cristovao EP nazvané Kontakt. A překvapení nekončí.

Hudebník cílící především na mladou generaci pomocí Facebooku či Instagramu se totiž rozhodl novinkou lidi spojovat, od sociálních sítí je spíš odpoutat a přimět je prožívat věci společně a naživo. Třeba i proto nahrávku ještě před umístěním na streamovací služby představil v reálném světě.



Konkrétně ve dvou pražských prodejnách a na náměstích v Brně a Českých Budějovicích. Bylo potřeba přijít a zapojit sluchátka do jednoho ze speciálních monolitů. Tedy úkon, na který byla zvyklá spíš generace jejich prarodičů. Na Spotify se deska s pěti písněmi a jednou bonusovou objevila později.

A jaký je výsledek? Právě bonus, tedy balada Chybíš aspiruje na to nejlepší, co Cristovao na svou novinku zařadil. Zároveň se dá pochopit, proč zrovna ji svému publiku do sluchátek k poslechu ve městě nezařadil.

Chybíš je totiž po všech stránkách staromilská záležitost. Procítěný zpěv za doprovodu pouhé akustické kytary se podle pravidel současného popu příliš nenosí.

Kontakt autor: Ben Cristovao Hodnocení­: 60 %

Úvodní skladba Aleiaio zase zapojuje klavír. Elektronický doprovod, který se záhy přidává, je jistě věcí vkusu. Citlivějšího posluchače však musí tahat za uši zpěvákovo neustálé pitvoření. Když v písni Plán nebo titulní skladbě rapuje, zní to kupodivu daleko civilněji.

Hudebně drží Cristovao prst na tepu doby a třeba Princezna ve svém textu otevírá závažnější témata. Jenže snad žádná píseň se tu neobešla bez docela ostrých vulgarismů. Možná to tak mladí v hudbě vyžadují, kdo ví. Ale silná skladba se dá přece udělat i bez takovýchto berliček.