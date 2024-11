Bee Gees během čtyř dnů zemřeli dva zásadní bubeníci, byli u největších hitů

Jak upozorňuje server Deadline, bubeník Colin „Smiley“ Peterson se stal prvním právoplatným členem Bee Gees, který nenesl příjmení Gibb. Do skupiny k bratrské trojici Barry, Robin a Maurice se dostal v roce 1966, tedy v době, kdy se Bee Gees přesouvali z Austrálie do Londýna.

Jeho bubnování je slyšet na prvních čtyřech průlomových elpíčkách, tedy deskách Bee Gees’ 1st, Horizontal Idea a Odessa. Podílel se tak na hitech Massachusetts, To Love Somebody, I’ve Gotta Get a Message to You či I Started a Joke.

Peterson kapelu opustil po vydání desky Cucumber Castle v roce 1970, bubnuje na ní v polovině písní včetně hitu Don’t Forget to Remember. Následně byl členem krátkodeché kapely Humpy Bong a pak se začal naplno věnovat managementu.

O jeho smrti v 78 letech informovali 18. listopadu členové jeho dosavadní kapely Best of The Bee Gees: „S těžkým srdcem oznamujeme odchod našeho drahého přítele Colina Smileyho Petersena. Obohatil naše životy a spojil naši kapelu láskou, starostí a respektem,“ uvedli zbývající členové revivalu. Petersen prý zemřel na následky zranění utrpěné při pádu.

Dennis Bryon bubnoval s Bee Gees až od roku 1973. Rodák z Walesu s kapelou spolupracoval v době jejích největších hitů Stayin’ Alive, How Deep Is You Love a dalších písní okolo legendárního soundtracku k filmu Horečka sobotní noci. Oficiálně byl ale členem jen pro koncerty, skupina se v té době už prezentovala pouze jako bratrská trojice.

Bryon se k Bee Gees dostal v době, kdy si procházeli velkou krizí spojenou s drogami a alkoholem a kdy hrozilo, že přijdou o vydavatele. Kapela se však následně přeorientovala z teskných balad na tehdy moderní disko styl a vyrazila k ještě větší slávě.

I Bryon byl v posledních letech členem revivalu, bubnoval v kapele Italian Bee Gees okolo trojice italských bratří, jak upozorňuje The New York Times. Šestasedmdesátiletý bubeník zemřel 14. listopadu.

Originální skupina Bee Gees okolo trojice bratrů Barryho, Robina a Maurice Gibbových vznikla v Austrálii koncem 50. let. Za svou kariéru prodali více než 220 milionů desek. Posledním žijícím ze slavných sourozenců je Barry Gibb, Maurice zemřel v roce 2003, Robin v roce 2012.