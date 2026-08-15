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Obyčejná holka. Budu se chovat tak, jak chci já, vzkazuje zpěvačka Bebe Rexha

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  12:30
Těsně před vystoupením na slovenském festivalu Lovestream poskytla zpěvačka Bebe Rexha rozhovor hudební televizi Óčko. Řeč byla mimo jiné i to tom, jak důležité je pro ni zůstat sama sebou a stát si za svým.

„Naučila jsem se, že je důležité opravdu neustále věřit v sama sebe a poslouchat svoji intuici. A to, co chceš dělat ty. Protože mi přijde, že jsem se v životě až dodnes vždycky ptala spoustu lidí na jejich názor. A bála jsem se, co si ostatní budou myslet. Nebo jsem se ptala, co bych měla dělat, jak přimět lidi, aby mě měli rádi... A myslím, že pak dojdeš do bodu, kdy prostě musíš dát na svůj instinkt, věřit sama v sebe a přestat se ptát na názory druhých, protože každý bude mít názor úplně jiný,“ svěřila se Bebe Rexha reportérce Óčka Stanislavě Houdkové.

O INTERVIEW S BEBE REXHOU

Celý rozhovor odvysílá Óčko společně se zpěvaččinými největšími hity

Sobota 15.8. 17:00

Neděle 16.8. 12:00

Hovor se točil také kolem toho, jak si zpěvačka váží svých fanoušků: „Bez nich nejsem vůbec nic. Bez lidí, kteří přijdou na koncert a mají mě rádi, koupí si nové album, jsou tam pro mě a sledují mou cestu.“

Na přetřes také přišlo, jak Bebe Rexha vnímá sebe samu. A také, jak se prezentuje na veřejnosti

„Někteří lidé často říkají: ‚Proč si pořád hraješ na obyčejnou holku?‘ Mně je to prostě fakt u p*dele. Budu se chovat tak, jak to opravdu cítím. Mám z toho radost, dělá mě to šťastnou.“

To je sakra na kazetě? Jak se Bebe Rexha dostala k nejslavnějšímu hitu Faithless

Na otázku, která písnička z jejího repertoáru ji nejvýstižněji charakterizuje, odpověděla zpěvačka, že jde o song I’m a Mess, I’m Gonna Show You Crazy nebo Me, Myself & I. „Taková ta moje temnější stránka,“ dodala.

Bebe Rexha na cenách Grammy (Los Angeles, 5. února 2023)
Zpěvačka a skladatelka Bebe Rexha
Zpěvačka Bebe Rexha na MTV Video Music Awards (Inglewood, 27. srpna 2017)
Bebe Rexha na udílení BRIT Awards v Manchesteru (28. února 2026)
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