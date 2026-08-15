„Naučila jsem se, že je důležité opravdu neustále věřit v sama sebe a poslouchat svoji intuici. A to, co chceš dělat ty. Protože mi přijde, že jsem se v životě až dodnes vždycky ptala spoustu lidí na jejich názor. A bála jsem se, co si ostatní budou myslet. Nebo jsem se ptala, co bych měla dělat, jak přimět lidi, aby mě měli rádi... A myslím, že pak dojdeš do bodu, kdy prostě musíš dát na svůj instinkt, věřit sama v sebe a přestat se ptát na názory druhých, protože každý bude mít názor úplně jiný,“ svěřila se Bebe Rexha reportérce Óčka Stanislavě Houdkové.
O INTERVIEW S BEBE REXHOU
Celý rozhovor odvysílá Óčko společně se zpěvaččinými největšími hity
Sobota 15.8. 17:00
Neděle 16.8. 12:00
Hovor se točil také kolem toho, jak si zpěvačka váží svých fanoušků: „Bez nich nejsem vůbec nic. Bez lidí, kteří přijdou na koncert a mají mě rádi, koupí si nové album, jsou tam pro mě a sledují mou cestu.“
Na přetřes také přišlo, jak Bebe Rexha vnímá sebe samu. A také, jak se prezentuje na veřejnosti
„Někteří lidé často říkají: ‚Proč si pořád hraješ na obyčejnou holku?‘ Mně je to prostě fakt u p*dele. Budu se chovat tak, jak to opravdu cítím. Mám z toho radost, dělá mě to šťastnou.“
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Na otázku, která písnička z jejího repertoáru ji nejvýstižněji charakterizuje, odpověděla zpěvačka, že jde o song I’m a Mess, I’m Gonna Show You Crazy nebo Me, Myself & I. „Taková ta moje temnější stránka,“ dodala.