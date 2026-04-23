To je sakra na kazetě? Jak se Bebe Rexha dostala k nejslavnějšímu hitu Faithless

Píseň vyšla jako singl 6. března pod hlavičkou společnosti Empire Distribution, a ihned opanovala první příčky poslechovosti na iTunes. V kompletu bude součástí zpěvaččina připravovaného čtvrtého studiového alba Dirty Blonde, jehož vydání je plánované na 12. června letošního roku.
Celý proces, jenž nakonec vedl k úspěšnému výsledku, nebyl podle jejího vyjádření pro magazín People vůbec snadný. Nejprve bylo nutné získat svolení původních členů skupiny a originální nahrávku skladby Insomnia, která byla nahrána na kazetě.
„Napsala jsem jim a zeptala se: ‚Hele, můžu dostat ten původní drop?‘ A oni na to: ‚No, to nebude jednoduché.‘ Já na to: ‚Proč?‘ A oni: ‚Protože je to na kazetě.‘ A já: ‚To je sakra na kazetě?‘ A celý ten proces... To si dokážete představit. Ale je to prostě něco, co souvisí s tím, že hudba byla tehdy na kazetách, a zní to prostě tak zatraceně dobře,“ popsala námluvy ohledně kooperace zpěvačka.
New Religion v sobě spojuje melodii ikonické skladby s částí okamžitě rozpoznatelného refrénu zesnulého rapera Faithless Maxi Jazze „I can’t get no sleep“. Skupina je ve skladbě uvedena společně s Rexhou jako spolupracující, nikoli jako hostující nebo samplovaní umělci.
„Nebylo to vůbec jednoduché. Za celých 30 let nikdy nikomu pořádně nedovolili song použít. Je úžasné mít kousek původní nahrávky ve své písni, vůbec jsem nečekala, že se to podaří. Trvalo to tři roky. Proto mi teď šediví vlasy,“ uvedla Rexha s nadšením.
Původní skladba opanovala v době svého vydání (1995) vrcholné příčky například ve Spojených státech, Skandinávii či zemích Beneluxu. Hitovku dokonce zařadil Gerry Kiernan do své knihy z roku 2010 s názvem 1001 písní, které musíte slyšet, než zemřete. Za tři desetiletí let však kromě party remixů nebylo možné slyšet skladbu v oficiálním licencovaném podání.
„Jsem nesmírně vděčná, že mi Faithless dovolili použít tak ikonickou taneční nahrávku. Znamená to pro mě víc, než si myslíte,“ napsala v příspěvku sdíleném na Instagramu zpěvačka.
Šestatřicetiletá rodačka z Brooklynu, jejíž albánští rodiče přišli do Spojených států původně ze Severní Makedonie, se na uměleckém poli z počátku kariéry prosadila hudební tvorbou pro své kolegy. Podílela se třeba na hitu The Monster od Eminema. Postupem času se však stala ostřílenou a žádanou vokalistkou největších hudebních producentů světa.
Na vrchol ji vyšvihla spolupráce s producentem a raperem G-Eazy na skladbě Me, Myself & I, duem Florida Georgia Line (píseň Meant to Be), Martinem Garrixem (In the Name of Love), Jaxem Jonesem (Harder) nebo francouzským hudebním kouzelníkem Davidem Guettou.
Společně stojí za písněmi jako Hey Mama, Say My Name nebo globálním megahitem I’m Good založeném na samplu skladby Blue (Da ba dee) od italské hard dance skupiny Eiffel 65.
Ani spojení s Faithless není ojedinělé. Z kooperace Rexhy se známou skupinou vznikla v březnu roku 2025 píseň s názvem Dollars and Dimes.
Proč tato spojení tak fungují?
Její typický, snadno rozeznatelný hlas, se dokáže přizpůsobit žánrům jako je pop, R&B i EDM. Hudební producenti ji zvou ke spolupráci i kvůli nezpochybnitelnému talentu tvořit texty a melodie, dodat chytlavý refrén, emoce a zvládat dynamické přechody.
Jako hitmakerka má na kontě nominaci na cenu Grammy, vítězství v cenách MTV v kategorii Best Dance se skladbou Call You Mine, více než 12 milionů prodaných nahrávek a miliardové streamování písní, na kterých se podílela jako vokalistka i jako autorka. Patří tak k velkým talentům své generace, jež má stále hudebnímu světu co nabídnout.
Čerstvá reinkarnace hitu Insomnia má, stejně jako její předchozí hity, výrazné ambice stát se tahounem nejen letní festivalové sezony. Píseň za krátkou dobu od svého vydání zaznamenala na hudebních platformách v součtu desítky milionů přehrání. Slyšet ji můžete nezřídka i na českých rozhlasových stanicích.