Podle slov generálního ředitele festivalu Kamila Rudolfa se potvrdilo, že úvodní den bývá téměř vždy deštivý. Počasí, které však v odpoledních hodinách zasáhlo Ostravu, se dá vylíčit jako hotový „saigon“. Přívalový déšť s kroupami způsobil hned v úvodu organizátorům vrásky na čele. Voda zaplavila části VIP zón, hlavní stage i její zázemí. Do akce proto obětavě naskočili pracovníci, kteří zdatně dostali nevyžádanou nepříjemnost pod kontrolu.
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„Samozřejmě nám to dalo zabrat. Ale stejně rychle jako pršet začalo, tak i pak přestalo. A máme vynikající pracovníky, kteří backstage bleskově vrátili do původního stavu,“ poznamenal s vděčností Rudolf.
Návštěvníci se v průběhu pohromy snažili před vydatným deštěm ukrýt, kde se dalo. V zastřešených chill out zónách, barech i krytých stagích, kde si mohli hudbu v suchu vychutnat před začátkem hlavního večerního programu. Ne zřídka proto přibrali ke svému outfitu také lehké bundy, kalhoty a pláštěnky.
V průběhu špatného počasí se mnoha z nich do areálu pochopitelně příliš nechtělo, své oblíbence tak dorazili podpořit v plné síle až po uklidnění nebeského šílenství ve večerních hodinách. Na vystoupení DJe Dimensiona už byl prostor před hlavním pódiem téměř zaplněn. Britský hudebník příchozím servíroval své největší hity jako DJ Turn It Up, Desire nebo Ready To Fly. Přidal také známé remixy svých kolegů jako oblíbený Solar System od DJe Sub Focuse.
Po hodinu a půl dlouhém setu následovala na hlavním pódiu hodinová pauza, kterou organizátoři využili na úpravu stage pro největší hvězdu úvodního dne. Tedy skotského DJe Calvina Harrise, jehož vystoupení stahovalo před hlavní taneční prostor davy lidí dlouho před začátkem show. Diváky potěšil svými největšími hity jako I Need Your Love, This Is What You Came For, How Deep Is Your Love nebo Summer.
Magickou atmosféru zážitku navíc dodávala dominantní scéna hlavní stage i bohatá ohňostrojová show. Po skončení ústředního programu se fanoušci přesouvali areálem k dalším z celkově 18 stagí, kde večer pokračoval. Hned vedle potěšil především tuzemské rapové fanoušky svým vystoupením Vladimir 518 s DJem Mikem T, Future stage rozpálila německá legenda elektronické taneční scény Paul van Dyk, vedlejší pódia ovládl Acraze nebo DJ Aphrodite.
A nabitý line up úvodního dne přitáhl rekordní pozornost. Přesná čísla ohledně návštěvnosti si organizátoři festivalu pro tento ročník nechávají pro sebe. Prozradili však, že v předprodeji zmizelo 93 % vstupenek na zahajovací den a další se prodaly ještě na místě.
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Na úspěšný první den naváže čtvrteční program, který nabídne rovněž nepřeberné množství hudebních velikánů jako je Andromedik, R3hab, Kevin de Vries nebo známý maskovaný DJ Marshmello, který od 22:30 uzavře program na hlavním pódiu.